Tarihi Saat Kulesi'nde yılbaşı coşkusu
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Tarihi Saat Kulesi'nde yılbaşı coşkusu

01.01.2021 01:58 | Son Güncelleme: 01.01.2021 02:02
Tarihi Saat Kulesi'nde yılbaşı coşkusu

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı çevrim içi yılbaşı programı yeni yılı evlerinde karşılayan İzmirlilere coşku dolu anlar yaşattı.

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı çevrim içi yılbaşı programı yeni yılı evlerinde karşılayan İzmirlilere coşku dolu anlar yaşattı.

Büyükşehir'in sosyal medya hesaplarından ve İzmir Tube üzerinden yayınlanan program, 23.40'ta Saat Kulesi'ndeki ışık gösterisi ile başladı. Etkinliği, genç sanatçı Ekin Ekinci'nin piyano performansı izledi. Büyükşehir'in dayanışma ve umut temalarıyla hazırladığı ve Saat Kulesi'ne yansıtılan özel mapping gösterisi ise Okan Bayülgen'in seslendirmesiyle evlere konuk oldu. "Şartlar ne olursa olsun biz birlikte mutluyuz" sözleriyle başlayan şov, İzmir Marşı eşliğinde görsel bir şölene dönüştü.

SOYER'DEN YENİ YIL MESAJI

Yeni yılın ilk saniyelerinde yayınlanan yeni yıl mesajında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise "Afetlerle geçen, krizlerle boğuştuğumuz 2020 yılını geride bırakıyoruz. Bu felaket döneminde en çok sağlığın kıymetini öğrendik. Dayanışmanın onurunu yaşadık. Gördük ki dayanışma yaşatıyor. 2021 yılının çok daha güzel bir yıl olmasını diliyorum" dedi. Önce pandemi, arkasından deprem felaketinin yaşandığı dönemlerde İzmir'in gösterdiği destansı dayanışmanın tüm Türkiye'ye ve dünyaya örnek olmasını arzu ettiğini söyleyen Soyer, "Dilerim ki birbirimize ihtiyacımız olduğunu, birbirimize muhtaç olduğumuzu hiç unutmadan güler yüzle el ele, omuz omuza yepyeni bir yılı yine birlikte yaşarız" şeklinde konuştu.


Tarihi Saat Kulesi'nde yılbaşı coşkusu
Tarihi Saat Kulesi'nde yılbaşı coşkusu
Tarihi Saat Kulesi'nde yılbaşı coşkusu
Tarihi Saat Kulesi'nde yılbaşı coşkusu
Tarihi Saat Kulesi'nde yılbaşı coşkusu
Tarihi Saat Kulesi'nde yılbaşı coşkusu
Tarihi Saat Kulesi'nde yılbaşı coşkusu
Tarihi Saat Kulesi'nde yılbaşı coşkusu
Tarihi Saat Kulesi'nde yılbaşı coşkusu
Tarihi Saat Kulesi'nde yılbaşı coşkusu
Tarihi Saat Kulesi'nde yılbaşı coşkusu
Tarihi Saat Kulesi'nde yılbaşı coşkusu
Tarihi Saat Kulesi'nde yılbaşı coşkusu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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