Tarihi Saat Kulesi'nde ses ve ışık gösterisi
İzmir, Aydın, Manisa, Denizli ve Uşak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yeni yıla sakin girildi.
İzmir, Aydın, Manisa, Denizli ve Uşak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yeni yıla sakin girildi.
İzmir'in önceki yıllarda yeni yılın karşılandığı Gündoğdu Meydanı'nda sessizlik hakimdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Konak Meydanı'nda Tarihi Saat Kulesi ses ve ışık gösterileri yapıldı. Tarihi Saat Kulesinin dış yüzeyine ışıkla "Mutlu Yıllar İzmir" yazıldı.
Kentin bazı noktalarından havai fişekler atıldı. Etkinlik büyükşehir belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı olarak verildi.
Öte yandan İzmir'in bir çok noktasında polis ekipleri denetimlerini sürdürdü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Ülkü