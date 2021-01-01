Tarihi Saat Kulesi'nde ses ve ışık gösterisi
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Tarihi Saat Kulesi'nde ses ve ışık gösterisi

01.01.2021 01:13 | Son Güncelleme: 01.01.2021 01:18

İzmir, Aydın, Manisa, Denizli ve Uşak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yeni yıla sakin girildi.

İzmir, Aydın, Manisa, Denizli ve Uşak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yeni yıla sakin girildi.

İzmir'in önceki yıllarda yeni yılın karşılandığı Gündoğdu Meydanı'nda sessizlik hakimdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Konak Meydanı'nda Tarihi Saat Kulesi ses ve ışık gösterileri yapıldı. Tarihi Saat Kulesinin dış yüzeyine ışıkla "Mutlu Yıllar İzmir" yazıldı.

Kentin bazı noktalarından havai fişekler atıldı. Etkinlik büyükşehir belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı olarak verildi.

Öte yandan İzmir'in bir çok noktasında polis ekipleri denetimlerini sürdürdü.

Tarihi Saat Kulesi'nde ses ve ışık gösterisi
Tarihi Saat Kulesi'nde ses ve ışık gösterisi
Tarihi Saat Kulesi'nde ses ve ışık gösterisi
Tarihi Saat Kulesi'nde ses ve ışık gösterisi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Ülkü

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