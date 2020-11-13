Tarihi Ravanda Kalesi ihtişamıyla ziyaretçilerini büyülüyor
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Tarihi Ravanda Kalesi ihtişamıyla ziyaretçilerini büyülüyor

13.11.2020 11:03 | Son Güncelleme: 13.11.2020 11:07
Tarihi Ravanda Kalesi ihtişamıyla ziyaretçilerini büyülüyor

Kilis'in Polateli ilçesinde bulunan tarihi Ravanda Kalesi, tarihi dokusu ve çevresindeki bakir doğasıyla görenleri kendine hayran bırakıyor.

Kilis'in Polateli ilçesinde bulunan tarihi Ravanda Kalesi, tarihi dokusu ve çevresindeki bakir doğasıyla görenleri kendine hayran bırakıyor.

Kent merkezine 24 kilometre uzaklığındaki Belenözü köyü yakınlarında yüksek konik bir tepe üzerine kurulan Ravanda Kalesi'nin inşa edildiği döneme ilişkin net bir bilgi bulunmasa da tarih boyunca Hitit, Memluklular, Bizans ve Osmanlı devleti gibi bölgeye egemen olan medeniyetlere asırlar boyu ev sahipliği yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2010 yılında restorasyon çalışması yapılan kale turizme kazandırıldı.

Kale, tarihi dokusu ve eşsiz manzarasıyla insanların ilgisini çekiyor.

"Tarihe yolculuk yapıyor gibisiniz"

Ailesiyle Ravanda Kalesi'ni ziyaret eden Ferdi Güngördü, AA muhabirine, kaleyi çok beğendikleri söyledi.

Herkesin Ravanda Kalesi'ni ziyaret etmesini tavsiye eden Güngördü, "Merdivenlerden çıkarken biraz yoruluyorsun ama gelmeye değer bir yer. Adeta tarihe yolculuk yapıyor gibisiniz." dedi.

Ziyaretçilerden Sema Güngördü de bu tür tarihi yerlerin bilinmesi gerektiğine işaret ederek, "Buraya iki aylık bebeğimizle geldik ve ailece güzel anılarımız oldu. Çok güzel bir yer, herkesin gelmesini tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

Gümüşhane Üniversitesi İnsan Kaynakları Bölümü öğrencisi Erkan Orhan da 282 basmak merdiveni kullanarak Ravanda Kalesi'ne çıktığını kaydetti.

Kalenin tepesinden geniş bir alanın yüksekten görülebildiğini anlatan Orhan, "Kalenin tepesine çıkınca insanın ruhu açılıyor. Çok beğendim burayı, çevre şehirlerdeki imkanı olan herkesi buraya bekliyorum. Buraya gelip Kilis'teki Osmanlı ve Bizans'a dayanan kaleyi görmesini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

İç kale kısmı bugüne kadar ayakta kalan kalenin duvarlardan ise geriye sadece bazı temel ve döküntüler kaldı.

Kalenin iç kısmının doğu bölümünde, ön tarafında merdivenler olan iki büyük su sarnıcı bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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