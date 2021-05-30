Tarihi Pertek Kalesi mavi suların ortasında ziyaretçilerini bekliyor
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Tarihi Pertek Kalesi mavi suların ortasında ziyaretçilerini bekliyor

Tarihi Pertek Kalesi mavi suların ortasında ziyaretçilerini bekliyor
Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel

Tunceli'nin Pertek ilçesinde geçmişte bazı medeniyetlere ev sahipliği yapan Pertek Kalesi, eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini bekliyor.

Tunceli'nin Pertek ilçesinde geçmişte bazı medeniyetlere ev sahipliği yapan Pertek Kalesi, eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini bekliyor.

Yapılış tarihi bilinmeyen, Osmanlı Devleti'nin de bir dönem kullandığı Pertek Kalesi, yörenin en önemli tarihi değerlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Murat Nehri'nin kıyısındaki bir tepenin üzerine inşa edilen ve bölgenin Keban Baraj Gölü'nün suları altında kalması nedeniyle ada görünümüne kavuşan kale, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kademeli normalleşmeye geçilmesiyle ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor.

Mavi suların ortasında tarihi bir kale

Elazığ ve Pertek ilçesi arasında ulaşımı sağlayan feribotun yolcularına da eşsiz güzellikler sunan, mavi suların ortasındaki kaleye, Pertek Belediyesine ait feribotla ya da balıkçı tekneleriyle yaklaşık 10-15 dakikada ulaşılabiliyor.

Rengarenk çiçeklerin ve çeşitli kuş türlerinin bulunduğu bölgeye ayak basan ziyaretçiler, daha sonra belirlenen yürüyüş yollarından kalenin çevresini ve surları gezebiliyor.

Yöre sakinlerinden Serhat Yıldız, AA muhabirine, Pertek Kalesi'nin kentin tarihi simgesi olduğunu söyledi.

Pertek Kalesi'nin geçmişte bazı medeniyetlere ev sahipliği yaptığını ifade eden Yıldız, "Kale, şu anda Keban Baraj Gölü ortasında bir ada görünümünde bulunuyor. Kale, tarihi potansiyeli açısından gezmeye ve görülmeye değer bir mekan." dedi.

Yıldız, kalenin su ortasında olması dolayısıyla ayrıca cazibe merkezi haline dönüştüğünü belirterek, "Kale hem ilçemiz hem de kentin tanıtımında ön plana çıkıyor. Dışarıdan gelen ya da feribotla seyahat eden insanların çok dikkatini çekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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