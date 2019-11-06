Tarihi Paşabahçe Vapuru yeniden Boğaz'a açılacak

06.11.2019 16:34 | Son Güncelleme: 06.11.2019 16:34

Tarihi Paşabahçe Vapuru, Şehir Hatları AŞ tarafından restore edilerek yeniden deniz ulaşımına kazandırılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamaya göre, 10 yıl önce Beykoz Belediyesi'ne hibe edilen tarihi Paşabahçe Vapuru, adını aldığı sahilin yanı başında çürümeye terk edilmişti. Kısa bir süre nikah salonu olarak kullanılan vapur, sonrasında yapılmak istenen projeler gerçekleşmeyince Paşabahçe sahilinde atıl vaziyette bırakıldı.

Geçen ay sökülmek üzere ihaleye çıkarılan 67 yaşındaki vapur, İBB'nin girişimleriyle jilet olmaktan kurtuldu. İBB'nin Boğaziçi'ne yeniden kazandırmak üzere gemiyi istemesi üzerine, önce ihale iptal edildi.

Beykoz Belediye Meclisi de bugün oybirliğiyle aldığı kararla, Paşabahçe'nin, yolcu vapuru olarak kullanılması ve 2 yıl içinde yüzer hale getirilmesi şartıyla Şehir Hatları AŞ'ye bedelsiz tahsisini onaylandı.

Bakımsız kalan gemiyi inceleyen İBB uzmanları, vapurun dış metalinin oksijen ve deniz suyu nedeniyle korozyona uğradığını, saç aksamının tümüyle yenilenmesi gerektiğini, sefer yapabilecek durumda olmadığını ve ağır bakım maliyetleri gerektirdiğini tespit etti.

58 yıl hizmet etti

1952 yılında İtalya'nın Toronto şehrinde savaş gemisi olarak yapılan tarihi vapur, 2. Dünya savaşı sona erince Türkiye'den gelen talep üzerine İtalya'da bir gecede şehir hatları formuna çevrildi. Güçlü motoru ve sağlam tekne yapısıyla İtalya'dan İstanbul'a iki buçuk günde gelen gemi, saatte 18 mil hız yapabiliyor.

58 yıl Boğaz'ın iki yakasında şehrin beyefendilerine ve hanımefendilerine hizmet verdi. Hizmette kaldığı 58 yıl boyunca İstanbul sularında Adalar ve Yalova hattında yolcu taşımacılığı yaptı.

2010 yılında İBB yönetimi tarafından emekliye ayrılarak Beykoz Belediyesi'ne hibe edilen Paşabahçe Yolcu Vapuru, müze yapılmak istendi.

Ancak yeterli kaynak ve sponsor bulunamadığı için restorasyon ve bakımı yapılamadı. Uzun yıllar Beykoz Belediyesi önündeki sahilde demirleyerek atıl bırakıldı.

Karardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Şehir Hatları AŞ Genel Müdürü Sinem Dedetaş, "Başkanımız Ekrem İmamoğlu talimat verdi. Beykoz Belediyesi ile anlaştık ve tarihi vapurun yeniden filomuza katılmasını istedik. Destek olmak isteyenler, vapurun geri dönmesi için emek verenler var. Paşabahçe, birlikte yürütülecek bir projeyle gerekirse imece usulü Boğaz'a yeniden kavuşacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA