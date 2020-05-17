Tarihi Osmanlı kasabası Mudurnu, en sessiz günlerini yaşıyor
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Tarihi Osmanlı kasabası Mudurnu, en sessiz günlerini yaşıyor

Her gün yerli ve yabancı yüzlerce tatilciyi ağırlayan Osmanlı kasabası Mudurnu, yeni tip koronavisrüs (Kovid-19) tedbirlerinin başlamasıyla birlikte en sessiz günlerini yaşıyor.

Tarihi Osmanlı kasabası Mudurnu, en sessiz günlerini yaşıyor
17.05.2020 11:40 | Son Güncelleme: 17.05.2020 11:40

Her gün yerli ve yabancı yüzlerce tatilciyi ağırlayan Osmanlı kasabası Mudurnu, yeni tip koronavisrüs (Kovid-19) tedbirlerinin başlamasıyla birlikte en sessiz günlerini yaşıyor.

Bolu'ya yaklaşık 52 kilometre uzaklıkta ve İpekyolu üzerinde bulunduğu için Osmanlı döneminde de çok aktif bir kasaba olan Mudurnu, yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle boş kaldı.

Yılın her dönemi yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği ilçenin tarihi konak ve camileri ile Demirciler Çarşısı'nda sessizlik hakim oldu.

İlçede Osmanlı döneminden kalan Fuatbeyler, Hacıabdullahlar, Yarışkaşı, Keyvanlar, Hacışakirler konakları ile Yıldırım Beyazıt Camii ve hamamları boş kaldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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