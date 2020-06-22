Tarihi Osmanlı kasabası Göynük misafirlerini bekliyor
Tarihi Osmanlı Kasabası Göynük, ilçeyi ziyaret edecek yerli ve yabancı tatilcileri bekliyor.
22.06.2020 09:37 | Son Güncelleme: 22.06.2020 10:45
Tarihi Osmanlı Kasabası Göynük, ilçeyi ziyaret edecek yerli ve yabancı tatilcileri bekliyor.
Tarihi konakları, han ve hamamları ile ünlü Göynük, yeni tip Koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ilçe esnafı hazırlıklarını tamamlayarak, yurt içinden ve yurt dışından gelecek olan tatilcileri ağırlamaya hazırlanıyor.
Öte yandan belediye tarafından vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor. Tarihi konaklarda da hazırlıklar tamamlandı.
Kaynak: AA