Tarihi Osmanlı kasabası Göynük misafirlerini bekliyor Tarihi Osmanlı Kasabası Göynük, ilçeyi ziyaret edecek yerli ve yabancı tatilcileri bekliyor.

Tarihi Osmanlı Kasabası Göynük, ilçeyi ziyaret edecek yerli ve yabancı tatilcileri bekliyor.

Tarihi konakları, han ve hamamları ile ünlü Göynük, yeni tip Koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ilçe esnafı hazırlıklarını tamamlayarak, yurt içinden ve yurt dışından gelecek olan tatilcileri ağırlamaya hazırlanıyor.

Öte yandan belediye tarafından vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor. Tarihi konaklarda da hazırlıklar tamamlandı.

Kaynak: AA