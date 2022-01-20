Tarihi Osmanlı kasabası Göynük, beyaz örtüyle kaplandı - Haberler
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Tarihi Osmanlı kasabası Göynük, beyaz örtüyle kaplandı

İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem - Haberler | Genel

Tarihi Osmanlı kasabası Göynük, beyaz örtüyle kaplandı Sakin Şehir Göynük'ün beyaz örtülü hali havadan görüntülendi Bolu'nun 'Sakin Şehir' unvanlı ilçesi Göynük, kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.

GÖYNÜK, BOLU (İHA) - Tarihi Osmanlı kasabası Göynük, beyaz örtüyle kaplandı

Sakin Şehir Göynük'ün beyaz örtülü hali havadan görüntülendi

BOLU - Bolu'nun 'Sakin Şehir' unvanlı ilçesi Göynük, kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı. Tarihi yapılarıyla turistlerin ilgi odağı olan ilçenin havadan görüntüsü mest etti.

Bolu'nun 'Sakin Şehir' unvanlı tarihi Osmanlı Kasabası Göynük, il genelinde etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. İstanbul'un manevi fatihi Akşemseddin hazretlerinin türbesinin bulunduğu ve önemli inanç turizmi noktalarından biri olan, zengin kültürel ve tarihi değerlere sahip Göynük'ün beyaz örtüyle kaplanmış hali havadan görüntülendi. Mimari yapıları ve Osmanlı'dan bugüne korunan yapısıyla kentin değerlerinden olan Göynük'ün havadan görüntüleri mest etti.

Tarihi Osmanlı kasabası Göynük, beyaz örtüyle kaplandı

Tarihi Osmanlı kasabası Göynük, beyaz örtüyle kaplandı

Tarihi Osmanlı kasabası Göynük, beyaz örtüyle kaplandı

İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem - Son Dakika Haberleri

Osmanlı, Göynük, Bolu, kar, Genel, Haber

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