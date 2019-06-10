Tarihi ortak yayının moderatörlüğünü üstlenen İsmail Küçükkaya kimdir?

Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun birlikte yer alacakları yayının moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya üstlenecek. İsmail Küçükkaya nereli, kaç yaşında? İsmail Küçükkaya hayatı, biyografisi..

İSMAİL KÜÇÜKKAYA KİMDİR?

Küçükkaya, 1972 yılında Kütahya'nın Simav ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Kütahya'da tamamladı. Üniversite öğrenimini ise Gazi Üniversitesi Gazetecilik bölümünde aldı.

HÜRRİYET GAZETESİ'NDE KARİYERİNE BAŞLADI

İsmail Küçükkaya, gazetecilik kariyerine 1991 yılında Hürriyet Gazetesi'nde muhabirlik olarak başladı. Hürriyet Gazetesi'nde çalıştıktan sonra Sabah ve Star gazetelerinde görev aldı. 2000 yılında Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya başlayan ünlü sunucu, 2003 yılında köşe yazarlığını da sürdürerek SkyTürk TV'de Ankara temsilcisi olarak çalışmaya başladı. 2005-2008 senelerinde Akşam Gazetesi'nin Ankara temsilciliği yürüttü. 2008 Kasım ayında Akşam Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni oldu. Haziran 2013 tarihinde Gezi Parkı olaylarının ardından görevinden alındı.

CUMHURİYET İLE İLGİLİ İKİ KİTAP YAZDI

Küçükkaya, 2013 yılı Eylül ayında Fox TV'de "Çalar Saat" adlı programı sunmaya başladı. 2008 yılında "Cumhuriyetimizi Dair" ve 2012 yılında "Cumhuriyet'in İlk Yüzyılı" adlı iki kitabı kaleme aldı.