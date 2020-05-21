Tarihi Oltu Kalesi surlarından kaya parçaları düştü Erzurum'un Oltu ilçesinde milattan önce 3'üncü yüzyılda Urartular tarafından yapıldığı tahmin edilen Oltu Kalesi surlarından kaya parçaları düştü.

Erzurum'un Oltu ilçesinde milattan önce 3'üncü yüzyılda Urartular tarafından yapıldığı tahmin edilen Oltu Kalesi surlarından kaya parçaları düştü.

Kalenin bir bölümünden kopan kaya parçaları yaklaşık 30 metreden yola savruldu.

Gece saatlerinde düşen kaya parçaları nedeniyle kale çevresindeki cadde trafiğe kapatıldı.

Yıkılma tehlikesi olan ve restorasyon sürecinde olan kale, 5 yıl önce ziyarete kapatılmıştı.

Kaynak: AA