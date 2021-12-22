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Tarihi okul binasında restorasyon çalışmaları başladı…

Tarihi okul binasında restorasyon çalışmaları başladı…
Habermetre - Haberler | Toplum

Tarihi okul binasında restorasyon çalışmaları başladı.

KIRKLARELİ (Habermetre) - Tarihi okul binasında restorasyon çalışmaları başladı…

İlimiz Merkezinde Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlığı statüsünde bulunan uzun yıllar Kocahıdır İlkokulu olarak hizmet vermekte iken okulun kapatılması ile bir süre Olgunlaşma Enstitüsü'nün kuruluş binası olarak hizmet veren tarihi binanın ihalesi ve yer teslimi tamamlanarak tarihi kimliğine uygun bir şekilde Restitüsyon ve Restorasyon çalışmalarına başlandı.

Valimiz Sayın Osman BİLGİN, projenin hayata geçirilmesindeki desteklerinden dolayı Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer'e şahsı ve Kırklareli halkı adına Şükranlarını sundu.

Her şey Kırklareli için.

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