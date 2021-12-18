ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (İHA) - Tarihi Odunpazarı Evleri beyaza bürüdü

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, tarihi Odunpazarı Bölgesi'nde bulunan dükkan ve evlerin çatılarını beyaza bürüdü. Kartpostallık manzara drone ile havadan görüntülendi.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Eskişehir'de beklenen kar yağışı başladı. Sabah saatlerinde hızlanan kar yağışı, kent merkezindeki binaların çatılarını beyaza bürüdü. Kentte her yıl ziyaretçi akınına uğrayan tarihi Odunpazarı Bölgesi'nde beyaz örtü, dükkan ve evlerin çatılarını süsledi. Kar yağışı sebebiyle kartpostallık manzaraların ortaya çıktığı tarihi bölge drone ile havadan görüntülendi.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre kar yağışının pazar günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Kentte hafta içi aralıklarla görülmesi beklenen kar yağışının çarşamba gününden itibaren ise şehri terk edeceği tahmin ediliyor.