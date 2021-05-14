Tarihi Odunpazarı bu bayram da sessiz
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Tarihi Odunpazarı bu bayram da sessiz

Tarihi Odunpazarı bu bayram da sessiz
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Turistlerin uğrak yerlerinden olan Eskişehir'in tarihi Odunpazarı bölgesinde Ramazan Bayramı'nda sessizlik hakim oldu.

Turistlerin uğrak yerlerinden olan Eskişehir'in tarihi Odunpazarı bölgesinde Ramazan Bayramı'nda sessizlik hakim oldu.

Eskişehir'in önemli turistlik mekanlarından olan tarihi Odunpazarı bölgesinde önceki bayramlardan uzak manzaralar oluştu. Pandemiden önce özellikle bayram günlerinde şehir dışından gelen insanların adeta akın ettiği sokaklar, bu bayramın tam kapanmaya denk gelmesi nedeniyle sessizliğe büründü. Dükkanların çoğunun kapalı olduğu bölgede bazı esnafların ise dükkanlarını temizledikleri görüldü.

Tarihi bölgede evinin alt katındaki atölyesinde cam işleme ustası olan Yasemin Dönertaş, boş kalan Odunpazarı sokaklarının kendisini rahatsız ettiğini dile getirdi. Bu yıl aynı manzaranın yaşandığı üçüncü bayram olduğunu ifade eden Dönertaş, eskiden sokakların hınca hınç dolduğunu söyledi. Konuyla alakalı cam ustası Yasemin Dönertaş, "Eski bayramlardan eser yok. Eskiden buralar özellikle bayramdan önce şehir dışından gelen turistlerle dolar taşardı. Biliyorsunuz sanat denince akla Eskişehir gelir. Camın doğduğu yer zaten. Burası hem benim evim hem atölyem olduğu için açıyorum ve meşgale olsun diye çalışıyorum. Bu durumdan çok bunaldık. Bu virüsün Allah'ın izniyle bitmesini istiyorum" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Tarihi Odunpazarı bu bayram da sessiz
Tarihi Odunpazarı bu bayram da sessiz
Tarihi Odunpazarı bu bayram da sessiz
Tarihi Odunpazarı bu bayram da sessiz

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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