Tarihi Nusaybin Kapalı Çarşısı'nda çalışmalar başladı

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Nusaybin ilçesi için tarihi ve ekonomik öneme sahip Nusaybin Kapalı Çarşısında 2. etap sokak sağlıklaştırma çalışmalarına başladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Nusaybin ilçesi için tarihi ve ekonomik öneme sahip Nusaybin Kapalı Çarşısında 2. etap sokak sağlıklaştırma çalışmalarına başladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı KUDEM Şube Müdürlüğü, tarihi İpekyolu üzerinde bulunan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan Nusaybin ilçesinin ticaret merkezi Kapalı Çarşıda 2. etap çalışmalarına başladı.

Nusaybin Tarihi Çarşısı Restorasyon ve Çevre Düzenleme Projesi kapsamında başlayan çalışmalarda parke sökümü, kazı çalışması, aydınlatma için yeraltı kablo çekimi, bazalt döşeme ve su oluk döşemeleri yapılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz