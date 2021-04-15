Tarihi Nusaybin Kapalı Çarşısı'nda çalışmalar başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tarihi Nusaybin Kapalı Çarşısı'nda çalışmalar başladı

Anadolu Ajansı / Osman Öksüz - Haberler | Güncel
Tarihi Nusaybin Kapalı Çarşısı'nda çalışmalar başladı

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Nusaybin ilçesi için tarihi ve ekonomik öneme sahip Nusaybin Kapalı Çarşısında 2. etap sokak sağlıklaştırma çalışmalarına başladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Nusaybin ilçesi için tarihi ve ekonomik öneme sahip Nusaybin Kapalı Çarşısında 2. etap sokak sağlıklaştırma çalışmalarına başladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı KUDEM Şube Müdürlüğü, tarihi İpekyolu üzerinde bulunan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan Nusaybin ilçesinin ticaret merkezi Kapalı Çarşıda 2. etap çalışmalarına başladı.

Nusaybin Tarihi Çarşısı Restorasyon ve Çevre Düzenleme Projesi kapsamında başlayan çalışmalarda parke sökümü, kazı çalışması, aydınlatma için yeraltı kablo çekimi, bazalt döşeme ve su oluk döşemeleri yapılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Türker Ertürk Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Hazal Kaya Burak Deniz Acun Ilıcalı Mustafa Üstündağ
Spor Arda Turan Caner Erkin Ersun Yanal Fatih Terim Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Chp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tarihi Nusaybin Kapalı Çarşısı'nda çalışmalar başladı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 14:54:06. #1.16#

title