Tarihi nitelikteki mozaikleri satmak isteyen 3 şüpheli yakalandı
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Tarihi nitelikteki mozaikleri satmak isteyen 3 şüpheli yakalandı

BURDUR'da tarihi eser niteliği taşıyan 2 parça mozaiği satmak isteyen 3 şüpheli jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Tarihi nitelikteki mozaikleri satmak isteyen 3 şüpheli yakalandı
20.06.2020 14:44 | Son Güncelleme: 20.06.2020 15:12

BURDUR'da tarihi eser niteliği taşıyan 2 parça mozaiği satmak isteyen 3 şüpheli jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Ele geçirilen tarihi eserler ise Burdur Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, G.A., A.Ş. ve Ö.I.'nın ellerinde bulunan tarihi eser niteliği taşıyan 2 parça mozaiği Bucak'a getirerek satacağı duyumunu aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler 18 Haziran'da düzenlenen operasyonda 3 şüpheliyi yakaladı.Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla ifadelerinin alınması sonrası serbest bırakıldı. Ele geçirilen tarihi eserler ise Burdur Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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