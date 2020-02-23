Tarihi nitelikte 3 Tevrat ele geçirildi
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Tarihi nitelikte 3 Tevrat ele geçirildi

Adana'da bir iş merkezinde tarihi nitelikte 3 Tevrat ele geçirildi.

23.02.2020 09:43 | Son Güncelleme: 23.02.2020 09:44
Tarihi nitelikte 3 Tevrat ele geçirildi

'da bir iş merkezinde tarihi nitelikte 3 ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde bulunan bir iş merkezinde tarihi eser olduğu ihbarını aldı. Adrese baskın düzenleyen polis, iş merkezindeki ofiste yaptığı aramada, özel deri kılıf içinde tarihi nitelikte 3 Tevrat ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi.


Kitaplar incelemek üzere müzeye gönderildi. - ADANA

Kaynak: İHA
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