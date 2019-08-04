Tarihi Murat Köprüsü ve çevresi turizme kazandırılacak

MUŞ'ta Murat Nehri üzerindeki Selçuklu yapısı Murat Köprüsü ile çevresi, turizme kazandırılacak.

Selçuklular döneminde 13'üncü yüzyılda inşa edilen, hem kentin hem de bölgenin en değerli yapılarından olan Murat Köprüsü'nün turizme kazandırılması için 2018 yılında Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından proje hazırlandı. Köprünün Muş ve bölge açısından işlek bir turizm destinasyonu olması amacıyla DAKA tarafından yapılan mimari ve peyzaj projeleri, ihaleye hazır hale getirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından güdümlü proje desteği ile hayata geçirilmesi uygun bulunan projenin sözleşmesi Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz ve DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray tarafından imzalandı.

Proje ile Muş'a ait yöresel ürünlerin üretimi ve pazarlanması amacıyla özellikle dezavantajlı kadınların çalışacağı bir üretim atölyesi ve sergi alanının yanı sıra, macera parkurları, yürüyüş yolları, seyir terasları, iskele inşa edilecek. Barındıracağı sosyal alanlar sayesinde tarihi Murat Köprüsü'nün Muş ve civar illerden çok sayıda ziyaretçi çekmesi hedefleniyor.

Valiliğin yürüteceği, DAKA'nın desteklediği proje ile hem Muş'un kültürel ve turistik potansiyeli açığa çıkarılacak, hem de yöresel ürünlerin üretilmesiyle istihdam ve ekonomiye önemli katkılar sağlanacak.



Kaynak: DHA