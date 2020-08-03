Tarihi Murat Köprüsü'nde Kurban Bayramı yoğunluğu
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Tarihi Murat Köprüsü'nde Kurban Bayramı yoğunluğu

Sultan Alparslan'ın Türklere Anadolu'nun kapılarını açtığı Muş'ta Selçuklu mimarisiyle inşa edilen tarihi Murat Köprüsü'nde Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor.

03.08.2020 15:51 | Son Güncelleme: 03.08.2020 15:56

Sultan Alparslan'ın Türklere Anadolu'nun kapılarını açtığı Muş'ta Selçuklu mimarisiyle inşa edilen tarihi Murat Köprüsü'nde Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor.

Murat Nehri üzerinde bulunan 188 metre uzunluğunda ve yaklaşık 5 metre genişliğindeki Selçuklu mimarisiyle 13. yüzyılda inşa edilen 12 gözlü tarihi Murat Köprüsü, kenti ziyaret edenlerin gezdiği tarihi mekanların başında geliyor. Kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve ihtişamıyla göz kamaştıran asırlık köprüye, bayram tatili dolayısıyla çevre illerden gelenler büyük ilgi gösteriyor. Bayram dolayısıyla büyükşehirlerden de çok sayıda kişi tarafından ziyaret edilen tarihi yapıyı, evli çiftler de en mutlu anlarını ölümsüzleştirmek doğal fotoğraf stüdyosu olarak kullanıyor.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinden bölgeyi ziyarete gelen Hayriye Gürbüz, gazetecilere, bayram tatil için ailece Murat Köprüsü'nü gezmeye geldiklerini söyledi.

Bölgeye hayran kaldıklarını ifade eden Gürbüz, "Köprünün tarihini öğretmen için buraya geldik. Tarihi Murat Köprüsü doğal ve güzel bir yer. Böyle değerli bir tarihi eserin korunması gerekiyor. Yolda gelirken de buraya çok merak ediyordum. Gelip, bu nadide güzelliği gördüğüm için çok mutlu oldum." dedi.

Bayram tatili için İstanbul'dan Muş'a gelen Kadir Çağlayan ise bölgenin doğal güzelliğine hayran kaldığını belirterek "Burada insanın nefesi açılıyor çok ferah bir yer. Muş'ta yaşasaydım her gün buraya gelirdim." ifadelerini kullandı.

Ziyaretçilerden Mehmet Zühtü Arık da ailece Korkut ilçesinden geziye geldiklerini anlatarak herkesi eşsiz güzelliği görmeye davet etti.

Tarihi Murat Köprüsü'nde Kurban Bayramı yoğunluğu

Kaynak: AA

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