Tarihi Murat Köprüsü çevresindeki yatırımlarla turizm ve istihdam atağında
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tarihi Murat Köprüsü çevresindeki yatırımlarla turizm ve istihdam atağında

Muş Valiliğinin hayata geçirdiği "Murat Nehri Çevresi Tematik Rekrasyon Alanı ve Peyzaj" projesi kapsamında Murat Köprüsü çevresinde yapılan çalışmalar, kentin ekonomisine ve turizmine katkı sağlayacak.

20.06.2020 15:39 | Son Güncelleme: 20.06.2020 15:44

Muş Valiliğinin hayata geçirdiği "Murat Nehri Çevresi Tematik Rekrasyon Alanı ve Peyzaj" projesi kapsamında Murat Köprüsü çevresinde yapılan çalışmalar, kentin ekonomisine ve turizmine katkı sağlayacak.

Kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Selçuklu mimarisinin izlerini taşıyan tarihi Murat Köprüsü çevresine yapılan yeni çalışmalarla hem yöredeki kadınlara istihdam alanı oluşturulacak hem de turizm canlandırılacak.

"Murat Nehri Çevresi Tematik Rekreasyon Alanı ve Peyzaj" projesi kapsamında, Valilikçe tarihi köprü çevresine, yöresel ürünlerin üretimi, dezavantajlı kadınların çalışacağı üretim atölyesi, sergi alanı ve macera parkurları, yürüyüş yolları, seyir terası ile iskele inşa ediliyor.

Vali İlker Gündüzöz, ağustos sonunda tamamlanması planlanan proje çalışmalarını inceledi. Gündüzöz, kentin tarihi ve doğal güzellikleriyle çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Malazgirt Meydan Muharebesi'nin Muş'ta yapıldığını hatırlatan Gündüzöz, şöyle konuştu:

"Muş müthiş doğa zenginliğine sahip, biyolojik çeşitlilik açısından son derece önemli bir il. Burada çok önemli olan Murat Nehri bulunuyor. Nehrin üzerinde Selçuklu mimarisiyle yapılan Murat Köprümüz var. Burası önemli bir destinasyon olabilecek nokta ama bugüne kadar değerlendirilmemiş. Hazırladığımız projeye finansman bulmak suretiyle bu işe başladık. Önemli bir yatırıma imza atıyoruz. Çalışmalarımız 2 aydır devam ediyor. Bugün itibarıyla altyapı bitti ve üst yapıdaki binalar meydana çıkmaya başladı. Burada zipline ve atlama kulelerini görebiliyoruz."

Gündüzöz, gençlerin güzel vakit geçireceği alanlar oluşturduklarını belirterek, bölgede hayvanat bahçesi, temaşa parkı, çocuk oyun alanı, yürüme alanları gibi pek çok alan yapılacağını dile getirdi.

Proje tamamlanmasıyla bölgeyi ziyaret edenlerin aileleriyle çok güzel vakit geçireceğini aktaran Gündüzöz, şunları kaydetti:

"Burası sadece Muş'a değil çevre illere de önemli bir destinasyon imkanı verecek. Önemli bir yatırım, yaklaşık 20 milyon civarında bir bütçeden bahsediyoruz. Belki bu 20 milyonla 40 milyonluk iş yapılıyor. Muş'un aldığı çok önemli yatırımlarından biri. Sayın Cumhurbaşkanlığımıza Muş halkı olarak şükranlarımızı arz ediyoruz. Bu projenin hayata geçirilmesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonel yaklaşımı son derece önemli. Tabi projenin hayata geçirilmesi ve finansman temini noktasında ilimizin değerli Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ile yoğun bir mesai geçirdik. Sayın milletvekilimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bu proje el birliği, birlik ve beraberlik ruhuyla gerçekleşti."

Tarihi Murat Köprüsü çevresindeki yatırımlarla turizm ve istihdam atağında

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim Haber
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor Haber
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor Haber
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor Haber
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti Haber
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Tavandan akan sular yüzünden metrobüste şemsiye açtılar Haber
Tavandan akan sular yüzünden metrobüste şemsiye açtılar
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Parayı çekmeye giderken dolandırdığı galericilere yakalandı, tekme tokat dayak yedi
Parayı çekmeye giderken dolandırdığı galericilere yakalandı, tekme tokat dayak yedi
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Papatya, köylü kadınların gelir kaynağı oldu
Papatya, köylü kadınların gelir kaynağı oldu
Çin'den umut verici açıklama: Aşı yıl sonunda tanıtılacak
Çin'den umut verici açıklama: Aşı yıl sonunda tanıtılacak
Üçüncü kattan düşen genç kız, balkon tentesi sayesinde hayata tutundu
Üçüncü kattan düşen genç kız, balkon tentesi sayesinde hayata tutundu
Turizm sektöründe en iyi senaryoda 100 milyon, en kötü senaryoda 200 milyon kişi işsiz kalabilir
Turizm sektöründe en iyi senaryoda 100 milyon, en kötü senaryoda 200 milyon kişi işsiz kalabilir
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara uyardı: Kasım-Aralık aylarında koronavirüs vakaları artabilir
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara uyardı: Kasım-Aralık aylarında koronavirüs vakaları artabilir
Bursa'da alkol alan bir şahıs, tartıştığı arkadaşını döverek öldürdü
Bursa'da alkol alan bir şahıs, tartıştığı arkadaşını döverek öldürdü
Mantar toplamaya giden vatandaşlarımıza kurulan çivili yol tuzağına Valilik el koydu
Mantar toplamaya giden vatandaşlarımıza kurulan çivili yol tuzağına Valilik el koydu
Normalleşmeyle beraber vaka sayısının yükselişe geçtiği ülkemizde LGS sınavı için oluşan kalabalıklar endişelendirdi
Normalleşmeyle beraber vaka sayısının yükselişe geçtiği ülkemizde LGS sınavı için oluşan kalabalıklar...
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Tavlada üst üste yenilen Faik Öztürk'ün tansiyonu çıktı
Tavlada üst üste yenilen Faik Öztürk'ün tansiyonu çıktı
Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi
Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi
Koronavirüs salgınında bugüne kadar kaydedilen en yüksek rakam! Brezilya'da bir günde 54 bin vaka, 1206 ölüm
Koronavirüs salgınında bugüne kadar kaydedilen en yüksek rakam! Brezilya'da bir günde 54 bin vaka, 1206 ölüm
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi
Rusya liginde bir maçta 10 gol yiyen kaleci maçın adamı ödülünü aldı
Rusya liginde bir maçta 10 gol yiyen kaleci maçın adamı ödülünü aldı
Trablus'ta yerleştirilen mayınların tamamının Rus yapımı olduğu ortaya çıktı
Trablus'ta yerleştirilen mayınların tamamının Rus yapımı olduğu ortaya çıktı
Su basan hastanenin bodrum katında mahsur kalan kadının imdadına dalgıç polis yetişti
Su basan hastanenin bodrum katında mahsur kalan kadının imdadına dalgıç polis yetişti
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgını yeni ve tehlikeli bir aşamaya girdi
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgını yeni ve tehlikeli bir aşamaya girdi
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 50 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 50 terörist etkisiz hale getirildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Hülya Avşar Demet Evgar Bülent Ersoy
Spor Ali Koç Okan Buruk Serdar Aziz Fatih Terim Bülent Uygun
Daha Fazla Su Lgs Milli Bodrum
Şu an buradasınız: Tarihi Murat Köprüsü çevresindeki yatırımlarla turizm ve istihdam atağında - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.6.2020 15:45:05. #1.14#
title