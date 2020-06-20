Tarihi Murat Köprüsü çevresindeki yatırımlarla turizm ve istihdam atağında Muş Valiliğinin hayata geçirdiği "Murat Nehri Çevresi Tematik Rekrasyon Alanı ve Peyzaj" projesi kapsamında Murat Köprüsü çevresinde yapılan çalışmalar, kentin ekonomisine ve turizmine katkı sağlayacak.

Muş Valiliğinin hayata geçirdiği "Murat Nehri Çevresi Tematik Rekrasyon Alanı ve Peyzaj" projesi kapsamında Murat Köprüsü çevresinde yapılan çalışmalar, kentin ekonomisine ve turizmine katkı sağlayacak.

Kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Selçuklu mimarisinin izlerini taşıyan tarihi Murat Köprüsü çevresine yapılan yeni çalışmalarla hem yöredeki kadınlara istihdam alanı oluşturulacak hem de turizm canlandırılacak.

"Murat Nehri Çevresi Tematik Rekreasyon Alanı ve Peyzaj" projesi kapsamında, Valilikçe tarihi köprü çevresine, yöresel ürünlerin üretimi, dezavantajlı kadınların çalışacağı üretim atölyesi, sergi alanı ve macera parkurları, yürüyüş yolları, seyir terası ile iskele inşa ediliyor.

Vali İlker Gündüzöz, ağustos sonunda tamamlanması planlanan proje çalışmalarını inceledi. Gündüzöz, kentin tarihi ve doğal güzellikleriyle çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Malazgirt Meydan Muharebesi'nin Muş'ta yapıldığını hatırlatan Gündüzöz, şöyle konuştu:

"Muş müthiş doğa zenginliğine sahip, biyolojik çeşitlilik açısından son derece önemli bir il. Burada çok önemli olan Murat Nehri bulunuyor. Nehrin üzerinde Selçuklu mimarisiyle yapılan Murat Köprümüz var. Burası önemli bir destinasyon olabilecek nokta ama bugüne kadar değerlendirilmemiş. Hazırladığımız projeye finansman bulmak suretiyle bu işe başladık. Önemli bir yatırıma imza atıyoruz. Çalışmalarımız 2 aydır devam ediyor. Bugün itibarıyla altyapı bitti ve üst yapıdaki binalar meydana çıkmaya başladı. Burada zipline ve atlama kulelerini görebiliyoruz."

Gündüzöz, gençlerin güzel vakit geçireceği alanlar oluşturduklarını belirterek, bölgede hayvanat bahçesi, temaşa parkı, çocuk oyun alanı, yürüme alanları gibi pek çok alan yapılacağını dile getirdi.

Proje tamamlanmasıyla bölgeyi ziyaret edenlerin aileleriyle çok güzel vakit geçireceğini aktaran Gündüzöz, şunları kaydetti:

"Burası sadece Muş'a değil çevre illere de önemli bir destinasyon imkanı verecek. Önemli bir yatırım, yaklaşık 20 milyon civarında bir bütçeden bahsediyoruz. Belki bu 20 milyonla 40 milyonluk iş yapılıyor. Muş'un aldığı çok önemli yatırımlarından biri. Sayın Cumhurbaşkanlığımıza Muş halkı olarak şükranlarımızı arz ediyoruz. Bu projenin hayata geçirilmesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonel yaklaşımı son derece önemli. Tabi projenin hayata geçirilmesi ve finansman temini noktasında ilimizin değerli Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ile yoğun bir mesai geçirdik. Sayın milletvekilimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bu proje el birliği, birlik ve beraberlik ruhuyla gerçekleşti."

Kaynak: AA