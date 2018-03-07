Tarihi Minarede Tehlikeli Özçekim

Sivas'ta bir grup çocuk, yasak ve tehlikeli olmasına rağmen tarihi Çifte Minareli Medrese'nin minaresine çıkarak özçekim yaptı.

Sivas'nın tarihi simgelerinden biri olan Çifte Minareli Medrese'nin bugün kaçak misafirleri vardı. Bir grup çocuk, tehlikeli ve yasak olmasına rağmen tarihi dokuya verebilecekleri zarara da aldırış etmeden demir parmaklıkları aşarak çifte minareden birine girdi. Minarenin şerefesine çıkan çocuklar, burada özçekim yapıp bir süre çevreyi seyrettikten sonra minareden inerek kayıplara karıştı. - SİVAS