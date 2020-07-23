Tarihi Millethan'da yangın Tarihi Millethan'da yangın Şanlıurfa'da Osmanlı döneminden kalma tarihi Millet Hanı'nda yangın çıktı.

Tarihi Millethan'da yangın

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da Osmanlı döneminden kalma tarihi Millet Hanı'nda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Haliliye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde bulunan tarihi Millet Hanı'nda çıktı. Handa henüz belirlenemeyen bir nedenle yaban otları ve ağaçlık alanda dumanların yükseldiğini fark eden han görevlisi müdehale ederek yangını kontrol altına alarak söndürdü. Tedbir amaçlı itfaiyeye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına çıktığı alanda tazyikli su ile soğutma çalışması yapıldı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonrası bölgede inceleme başlatıldı.

Öte yandan, Yavuz Sultan Selim tarafından 1517 yılında inşa ettirilen ve bir dönem askeri kışla ve Alman yetimhanesi olarak da kullanılan tarihi han, uzun süredir kullanılmıyordu.

Kaynak: İHA