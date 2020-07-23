Tarihi Millet Hanı'nda yangın Şanlıurfa'da Osmanlı döneminden kalma tarihi Millet Hanı'nda yangın çıktı.

Şanlıurfa'da Osmanlı döneminden kalma tarihi Millet Hanı'nda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Haliliye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde bulunan tarihi Millet Hanı'nda çıktı. Handa henüz belirlenemeyen bir nedenle ağaçlık alandan dumanların yükseldiğini fark eden han görevlisi, müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın, tedbir amaçlı olarak itfaiyeye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangının çıktığı alanda tazyikli su ile soğutma çalışması yaptı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonrası bölgede inceleme başlatıldı.

Yavuz Sultan Selim tarafından 1517 yılında inşa ettirilen ve bir dönem askeri kışla ve Alman yetimhanesi olarak da kullanılan tarihi han, uzun süredir kullanılmıyordu. Şanlıurfa Valiliğinin girişimleriyle 3 yıl önce etrafı tellerle çevrilen ve koruma altına alınan tarihi hanın restorasyonu bitirilemeden tekrar durdu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA