TARİHİ MEZARLAR DA HASAR GÖRDÜ

Manavgat'taki büyük yangın 8'inci gününde (6)Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki orman yangınlarını söndürme çalışmaları, hem havadan hem karadan müdahale ile sürüyor.

Manavgat'taki büyük yangın 8'inci gününde (6)

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki orman yangınlarını söndürme çalışmaları, hem havadan hem karadan müdahale ile sürüyor. Ekipler ve mahalleli, yangınları söndürmek için yoğun çaba sarf ediyor. Gündoğmuş'ta yer alan Senir Mahallesi, yangınlardan etkilenirken, 800 yıllık tarihi mezarlar da hasar gördü. Selçuklu Devleti'nin Senir Uç Beyliği'nin yaşadığı bölge olan mahalle, daha sonra Osmanlı Devleti'ne de ev sahipliği yaptı. Mahallenin mezarlığında Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalma mezarlar da yer alıyor. Mezarların üzerindeki otlar yanarken, mezar taşları da karardı.

'HİÇ MEZAR KALMADI'

Mahalleliden Mehmet Dinçer, "Burada 1299 yılından kalma mezar da var ancak yangından dolayı hepsi zarar gördü. Bu mezarlık 800 yıllık. Burası Selçuklu, Osmanlı dönemlerinin yanı sıra mahalle sakinlerinin de defnedildiği bir mezarlık. Kabir taşlarından belli oluyor zaten, tamamen o dönemin izlerini taşıyor. Yangından dolayı burada hiç mezar kalmadı, hepsi zarar gördü" diye konuştu.

'TARİHİN YANMAMASI İÇİN ÇABA HARCADIK AMA OLMADI'

Senir Mahallesi'nde doğup büyüyen Hüseyin İnan da "Köyümüz yaklaşık 800 yıllık tarihe sahip. Bizim köyümüzde 800 yıldan daha eski mezarlar var. Biz tarihin yanmaması için çaba harcadık ama olmadı. Maalesef yangınla beraber tarihimiz yok oldu. Burada Senir Beyliği yaşamış, çevrede yer alan köylerin kuruluşunun tamamı buradan çıkıyor. Beylikten sonra burada bulunan köyler var olmuş" dedi.

'EVLERİMİZİN YANMASINA BU KADAR ÜZÜLMEDİK'

Senir beylerinden Hacı Ömer Bey'in torunu olduğunu belirten Ahmet Tahir Özkan ise "Köyümüzün tarihi bildiğimiz kadar 800 yıllık. Burada 700 yıldan daha eski mezar taşları olduğunu gördük. Evlerimizin yandığına bu kadar içimiz acımadı ama tarihimizin yanmasına çok üzüldük. Babalarımız, analarımızın mezarları yandı. Bizim köyün tarihi bildiğimiz kadar Selçuklular ile başlar. Benim ailem, Senir beylerinden, dedelerimiz. Bazı noktalarda sadece taş dikili olan mezarlar var. Biz o zaman bir savaş ya da salgın hastalıktan dolayı ölenlerin toplu olarak defnedildiğini düşünüyoruz. Bazı yerlerde isimler var. 800 yıldan fazla mezarların olduğunu gördük. Orman yangınından dolayı bu köyün tarihi yandı" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı