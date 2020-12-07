Tarihî meydana makyaj
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Tarihî meydana makyaj

07.12.2020 15:20 | Son Güncelleme: 07.12.2020 15:25
Tarihî meydana makyaj

Gürsu'nun tarihi meydanı üst yapı çalışmalarıyla konfor kazanıyor.

Gürsu'nun tarihi meydanı üst yapı çalışmalarıyla konfor kazanıyor.

Gürsu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılan üstyapı çalışmaları dahilinde Gürsu'nun tarihi Zafer Meydanı'ndaki kaldırımlar yenileniyor.

Yapılan çalışmaları inceleyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Gürsumuz'un tarihi meydanında yaptığımız üstyapı çalışmalarıyla ilçemizin kent kimliğini taze tutuyoruz. Törenlerimizin, etkinliklerimizin merkezi olma özelliği bulunan meydanımızın, her daim bakımlı olması için, gerek temizlik gerek fen işleri ekiplerimiz her gün hassasiyetle çalışmalarını sürdürürken, meydanımızın yoğun kullanımı nedeniyle yıpranan üstyapısını da ihtiyaç oluştukça yenilemeye özen gösteriyoruz. Sağlıklı, güneşli yarınlarımızda, hemşehrilerimizle omuz omuza, daha nice etkinlikleri meydanımızda gerçekleştirmek temennisiyle, çalışmalarımızın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Zafer Meydanı'ndaki kaldırımlar, kullanılan parke ve bordürlerle yenilenen yüzüyle estetik görünüme kavuşurken, kılavuz taşlarla da engelli vatandaşlar için konforlu hale getiriliyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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