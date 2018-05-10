Tarihi Meryem Ana Kilisesi Restore Edildi

MARDİN (AA) - Mardin'de Süryani Katolik Cemaati'ne ait 1895 yılında Patrik Antun Semheri tarafından yaptırılan Meryem Ana Kilisesi restorasyonunun tamamlanmasının ardından, bugün yeniden ibadete açıldı.

Merkez Artuklu ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Meryem Ana Kilisesi'nin bazı bölümlerinde 3 yıl önce başlayan restorasyon tamamlandı.

Restorasyonu tamamlanan kilisede düzenlenen ayine Dünya Süryani Katolik Patriği Mor İğnatious Joseph III Younan, Vatikan'ın Ankara Büyükelçisi Paul Fitzpatrick Russell, Süryani Katolik Kilisesi Patrik Vekili Monsignor Yusuf Sağ, Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen, Kırklar Kilisesi Baş Papazı Gabriel Akyüz ve Süryani cemaati katıldı.



Ayin öncesinde Süryani vatandaşlar dua etti, mum yaktı.



Süryani Katolik Kiliseleri Patriği Younan'ın yönettiği ayinde, Süryani Katolik kız ve erkeklerden oluşan koro Türkçe, Arapça ve Süryanice ilahiler okudu.

Ayin, daha sonra basına kapalı devam etti.



Younnan, gazetecilere yaptığı açıklamada, dillerin ve dinlerin merkezi Mardin'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Şehirde bir önceki ziyaretine göre büyük bir gelişimin yaşandığını kaydeden Younan, "Özellikle üniversitede Süryani dilinin öğretilmesi haberini aldığımda daha büyük bir sevinç ve mutluluk duydum. Mardin'e olan güvenimi daha da güçlendiriyorum. Mardin'in daha da bütün toplumları içine alacağını ve gelişeceğini gördükçe daha büyük bir sevinç duyuyorum. Mardin'in geleceği için de herkesi kutluyorum." diye konuştu.

Süryani vatandaşlardan Murat Özbek de restore edilen Meryem Ana Kilisesi'nin açılışı nedeniyle Süryani Katolik Younan'ı Mardin'de ağırladıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Tarihi kiliseye gelenlerin hayran kaldığını aktaran Özbek, herkesi bu güzellikleri görmeye davet etti.