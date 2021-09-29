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Tarihi Meriç Köprüsü üzerinde satranç oynandı

AA / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne'de, Avrupa Spor Haftası kapsamında tarihi Meriç Köprüsü'nün üzerinde satranç etkinliği düzenlendi.

MERİÇ, EDİRNE (AA) - Edirne'de, Avrupa Spor Haftası kapsamında tarihi Meriç Köprüsü'nün üzerinde satranç etkinliği düzenlendi.

Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleşen etkinlikte, eskiden padişahların gün doğuşu ve batışını izlemesi için yapılan seyir alanlarına masa kuruldu.

Program kapsamında oyuncular gösteri maçı yaptı.

Etkinliği köprüden geçen vatandaşlar da takip etti.

Avrupa Spor Haftası kapsamında hafta boyunca çeşitli programlar gerçekleştirilecek.

Tarihi Meriç Köprüsü üzerinde satranç oynandı

Tarihi Meriç Köprüsü üzerinde satranç oynandı

Tarihi Meriç Köprüsü üzerinde satranç oynandı

Tarihi Meriç Köprüsü üzerinde satranç oynandı

Tarihi Meriç Köprüsü üzerinde satranç oynandı
AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri
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