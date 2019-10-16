16.10.2019 14:26

EDİRNE'de, Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na geçişlerin sağlandığı tarihi Meriç Köprüsü'nün restorasyon çalışmaları tamamlandı. Yaya geçişlerine açılan köprünün, ilerleyen günlerde de araç trafiğine açılması bekleniyor.

Edirne'de Osmanlı Padişahı Abdülmecid döneminde yaptırılan, 5 bin kişinin yaşadığı Karaağaç Mahallesi ve Pazarkule Sınır Kapısı ile Yunanistan'a geçişlerin sağlandığı tarihi Meriç Köprüsü'nün restorasyonu tamamlandı. Yaklaşık 2 ay önce trafiğe kapatılıp, Karayolları Bölge Müdürlüğü'nce aslına uygun zemin onarım çalışması yapılan köprü, bugün yaya geçişlerine açıldı. Köprünün, ilerleyen günlerde araç trafiğine de açılması bekleniyor.Edirne'nin simgelerinden Meriç Köprüsü, bir süre önce Tunca Nehri ile birlikte zeminini oluşturan taşların bazılarının çatlaması sonucu onarıma alınmıştı. Bölge esnafı, tarihi köprülerin onarılmasının ardından trafiğe açılmasıyla iş yerlerinde yeniden canlılık olacağını söyledi.

Kaynak: DHA