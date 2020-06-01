Tarihi mekanlardaki işletmeler müşterileriyle buluştu
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Tarihi mekanlardaki işletmeler müşterileriyle buluştu

Diyarbakır ve Mardin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kullanıma kapatılan birçok iş yeri ve mekan, normalleşme süreciyle yeniden açıldı.

01.06.2020 16:10 | Son Güncelleme: 01.06.2020 16:14

Diyarbakır ve Mardin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kullanıma kapatılan birçok iş yeri ve mekan, normalleşme süreciyle yeniden açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme adımları kapsamında kafe, restoran gibi işletmelerin de açılmasıyla iki ilin birçok noktasında hareketlilik yaşanıyor.

Tarihi mekanlar ve kentlerdeki diğer işletmeler belirtilen tedbirleri yerine getirerek yeniden kapılarını açtı, müşterileriyle buluştu.

Diyarbakır'daki Hasanpaşa Hanı ve tarihi Ongözlü Köprüde hizmet veren kafe, çay bahçesi ve kahvaltı salonları da bugün itibarıyla müşterilerine hizmet vermeye başladı.

Hem kendi hem de vatandaşların sağlığını korumak için tedbirleri yerine getiren işletmeciler müşterilerini dezenfektan ile karşılıyor, onlara maske veriyor.

Sosyal mesafe kuralına uygun olarak yerleştirilen masalarda oturan müşterilere çalışanlar da maske ile hizmet sunuyor.

Tarihi Ongözlü Köprü'de çay bahçesi işleten Zana Mehmetoğlu, yaptığı açıklamada, işletmelerini hizmete açacakları günü beklediklerini belirterek, "Şükür kavuşturana." dedi.

Çay bahçesine girişte müşterilerinin ateşini ölçtüklerini, dezenfektan ve maske verdiklerini dile getiren Mehmetoğlu, "Masalarımızın mesafelerini ayarladık. Gerekli tedbirlerimizi alıyoruz. Diyarbakır'ın gözde yeri olan Ongözlü Köprüde serinlemek istiyorsanız çayımızı içmeye bekleriz." diye konuştu.

Çay içmeye gelen vatandaşlardan Cengiz Uyanık, tarihi köprü ve Dicle Nehri'nin manzarasında çay içmeyi özlediğini ifade etti.

Uyanık, şöyle konuştu:

"Üç aydır buranın hasretiyle yanıp tutuşuyorduk. Sonunda buraya kavuştuk. Bu suyun karşısında çay içmek çok güzel bir haz veriyor. Girişte dezenfektan uyguladılar, maske verdiler. Yeni normal hayatta da herkesin gelip bu güzelliği görmesi lazım."

Hasanpaşa Hanı'nda hizmet veren kafe çalışanı Münevver Görmez, sıkıntılı bir sürecin ardından yeniden hizmet vermeye başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Görmez, "İlk günümüz, müşterilerimizi bekliyoruz. Koronavirüse karşı tedbirlerimizi alarak hizmete devam edeceğiz." dedi.

Mardin

Taşın dantel gibi işlendiği tarihi kent Mardin'de, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kullanıma kapatılan birçok iş yeri ve mekan, normalleşme süreciyle yeniden açıldı.

Seyahat kısıtlamasının kalkması ve bazı işletmelerin açılması dolayısıyla Mardin'de yiyecek-içecek işletmeleri, özellikle kafe ve restoranlara dönüştürülen tarihi konakların dam ve teraslarında, bugünden itibaren yeniden müşteri kabul etmeye başladı.

İrok, sembusek, kaburga dolması, kibe ve etli ekmek gibi yöresel yemeklerin tekrar pişirilmeye başlandığı restoranlarda işletmeciler, bölgeye özgü lezzetleri müşterilerine sunmanın heyecanını yaşıyor.

Kentte yöresel yemek hizmeti verilen lokanta işleten Abdulbasit Özkalan, tedbirlere uyarak tekrar hizmet vermeye başladıklarını söyledi.

İşletmelerinde hemen hemen kentin bütün yöresel yemeklerini pişirdiklerini ifade eden Özkalan, şöyle konuştu:

"Daha önce gelen misafirlerimiz en çok içli köfte, sembusek, kaburga dolması gibi yöresel yemekleri seviyordu. Tekrar vatandaşımıza aynı hizmeti vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Herkesi bu lezzetleri tatmaya bekliyoruz."

İşletmeci İbrahim Akdoğan ise kente gelen misafirlerin çoğunlukla tarihi konaklarda ağırlanmak istediğini dile getirerek, Cumhuriyet Meydanı'ndaki tarihi konağı kafe ve restorana dönüştürüp, hizmet sunduklarını aktardı.

Akdoğan, "Salgın nedeniyle faaliyete ara vermiştik. Tekrar misafirlerimizi tarihi konağımızda hijyenik bir şekilde ağırlamak istoruz. Bugün temizliğimizi, hazırlığımızı yaptık. Misafirlerimize hizmet etmeyi dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Tarihi bir konakta simit evi olarak hizmet sunan işletmeci Mehmet Hedekoğlu da yaklaşık 2,5 aydır kapalı olduklarını sadece paket servis yaptıklarını söyledi.

Dezenfeksiyon ve tüm hazırlıkları yaptıklarını anlatan Hedekoğlu, "Gelen misafirlerimizi karşılamak için elimizden geleni yapıyoruz. Kafemizi sosyal mesafe kuralına uyarak açtık. Tekrar hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah bu virüsten tamamen kurtulur eski günlerimize geri döneriz." şeklinde konuştu.

Tarihi mekanlardaki işletmeler müşterileriyle buluştu

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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