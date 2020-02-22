Tarihi mekan kadın eliyle canlandı

22.02.2020 10:28 | Son Güncelleme: 22.02.2020 10:28

Umurbey Mahallesi, Demirciler Çarşısı içerisinde 17. yüzyılda Kadı Abdullah Efendi ile yemenici esnafı tarafından iki katlı yaptırılan tarihi Taşhan, uzun yıllar kent ticaretine hizmet etti. 'Hoca Üveys Hanı' ile 'Alem- i Çarşı' olarak da bilinen, sıralı moloz taşlardan kagir olarak yapılan binasının aralarında tuğla dizileriyle kare biçimindeki avlusu dikkati çeken Taşhan, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce 2018 yılında restore edildi. Restorasyonu tamamlanan tarihi yapı, 'Taşhan Alem-i Çarşı' adıyla 9 Mart 2018 tarihinde hizmete açıldı.

Taşhan Alem-i Çarşı, kentte unutulmaya yüz tutmuş el sanatları ustalarının hünerlerini sergilediği ve satış yaptığı bir mekan haline dönüştü. Taşhan, girişimci kadınların ekonomiye katkı sağlaması ve üretkenliğin artırılması amacıyla kadınlara tahsis edildi. 20 farklı işletmenin yer aldığı, keçeci, tespih ustası, ebru sanatçısı, ney atölyesi, antikacı, kilim satışı, doğal sabun üretimi ve satışına yönelik farklı işletmelerin yer aldığı Taşhan Alem-İ Çarşı'da aynı zamanda da kafeterya hizmeti de verilmeye başlandı. Tamamı kadın işletmecilerden oluşan çarşı şehrin merkezinde olması ve tarihi özelliğiyle de yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi. Yok olmaya yüz tutan el sanatlarının yeniden hayat bulduğu çarşıda belli zamanlarda antika satış mezatları düzenlenirken, 15 günde bir de evlerinde ürettikleri ürünleri satmak isteyen ev hanımları için Kadınlar Pazarı kuruluyor.

'ÇIRAKLAR DA YETİŞTİRİYORUZ'Çarşıda deri el sanatları işletmecisi olan Fatma Kıvrak, 20 yıllık özel sektör hizmetinin ardından katıldığı kurslar sayesinde öğrendiği mesleği tarihi bir mekanda icra etmekten mutluluk duyduğunu söyledi. Kıvrak, "Özel sektörde 20 yıl çalıştıktan sonra Afyon Belediyesi tarafından düzenlenen meslek edindirme kurslarında eğitimler aldım. Aldığım eğitimlerin ardından da bu mesleği icra etmeye başladım. 500 yılı aşkın bir tarihe sahip olan ve o dönem yemenicilerin bir araya gelerek açmış oldukları bu handa unutulmuş olan bu zanaatı devam ettirmek hem atalarımız açısından hem de yeni nesle tanıtmak ayrı bir keyif veriyor, öğretmek ayrı bir keyif veriyor. Mesleğin unutulmaması adına şimdi çıraklar da yetiştiriyoruz. Bu mesleğin daimi olmasını hedefliyoruz ve çabamız da bu yönde. Bu zanaat aslında geçmişte erkek işçiliği olarak öne çıkıyor ancak bir kadın olarak bu mesleği devam ettirmek için çaba harcıyoruz" dedi.'AHŞABI CANLANDIRMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Ahşap el sanatları ve boyama ustası olan Şerife Saç da tarihi bir mekanda unutulmaya yüz tutan mesleklerin yaşatılması adına çaba harcadıklarını söyledi. Saç, "Ahşap el sanatları aslında bir ahşabın yeniden canlandırıldığı unutulmaya yüz tutmuş bir meslek. Biz de ahşabı canlandırmak için çalışıyoruz. 500 yılı aşkın tarihe sahip olan ve yeni restore edilen bir çarşımız var. Bu çarşı da ortam da güzel olunca işimizi severek, keyifle yapıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA