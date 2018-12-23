Tarihi Mecidiye Han'da İnceleme

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Valisi Davut Gül ile birlikte esnafı ziyaret edip Mecidiye Han'ın çalışmaları ile ilgili bilgiler verdi.

Almacı Pazarı esnafını Gaziantep Valisi Davut Gül ve AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke ile birlikte ziyaret eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu esnaf ile sohbet ederek onlarla hasihal etti. Başkan Mehmet Tahmazoğlu daha sonra Vali Davut Gül'ü restorasyon çalışmaları Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan Mecidiye Han'ı gezdirip çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.

Gaziantep'in kalbi

Gaziantep Valisi Davut Gül, yapılan çalışmaların şehri güzelleştirdiğini belirterek, "Gaziantep'te ve Şahinbey'de tarih ayağa kalkıyor. Almacı pazarında esnafı ziyaret edip onlarla sohbet ettik. Buradaki tarihi mekanların restore edildiğini sokakların sağlıklaştırıldığını gördük. İnşallah bu çalışmalar tamamlandığında. Gaziantep'in kalbi olan bu merkez Türkiye'nin de kalbi olacak. Ben, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok güzel çalışmalar Allah tamamına erdirsin" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA