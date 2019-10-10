Tarihi "mavi medrese" müzeye dönüştürülecek

10.10.2019 19:34

Sivas'ta, Selçuklu Veziri Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından 1271'de yaptırılan Gök Medrese, müzeye dönüştürülecek.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Gök Medrese'yi ziyaretinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Gök Medrese'nin restorasyonunun büyük oranda tamamlandığını söyledi.

Gök Medrese'nin "Vakıflar Müzesi" olması noktasında Vakıflar Genel Müdürlüğünün çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Ayhan, "İhaleleri yapıldı, süreç olumlu olarak devam ediyor. İnşallah 2020 yılının mart-nisan aylarında Vakıflar Müzesi olarak görevlileriyle beraber Sivas'ımıza ve ülkemize hizmet edecek." dedi.

Gök Medrese'nin Sivas'ın simgesi ve gözbebeği olduğunu dile getiren Vali Ayhan, şunları kaydetti:

"Ecdat yadigarı bu güzel eserin uzun soluklu bir restorasyondan sonra ortada olması, insanın bakınca keyif alması, müthiş bir şaheser olarak insanlığa sunulması bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir. Uzun ve meşakkatli bir süreç oldu. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. İnşallah burası Kale Evleri yapıldıktan sonra, alan biraz tanzim edildikten sonra bir yoğunluk yaşayacak. Burası Sivas için bir markadır, simgesidir. İnsanların gördüğü zaman keyif aldığı estetiğiyle, mimarisiyle adeta Sivas'ın mührüdür. Bu mührü gözümüz ve elimiz gibi koruyacağız, insanlığın hizmetine sunacağız. İnşallah seneye buradaki yoğunluk ve hareketlilik devam edecek."

Vakıflar Genel Müdürlüğünün Türkiye'de 6 müzesinin bulunduğunu ifade eden Ayhan, Gök Medrese'nin ise 7. müze olacağını belirtti.

Gök Medrese'nin restorasyon sürecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından özellikle takip edildiğini dile getiren Ayhan, "Biraz daha aslına ve o ruha uygun bir müze olmasını istiyoruz. Geçmişte hangi amaca hizmet etmiş ise o amaca vurgu yapılacak." diye konuştu.

Vakıflar Müzesi'ne dönüştürülecek Gök Medrese'de öğretim odaları, dershaneler ve mescit bulunacak. Gök Medrese Türkiye'nin teknolojisi gelişmiş bir müzesi haline dönüştürülecek.

"Mavi medrese"



Selçuklu Veziri Sahip Ata Fahreddin Ali'nin 1271'de mimar Konyalı Kaluyan'a yaptırdığı, Selçuklu mimarisinin en seçkin eserleri arasında yer alan Gök Medrese'de, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan 8 kişilik heyet, Ağustos 1997'de fotogramik çekimler, rölöve ve tespit çalışmalarıyla restorasyona başlamıştı.



Adını üzerindeki gök mavisi çinilerden alan, "mavi medrese" olarak da bilinen Gök Medrese, yıllar süren çalışmaların ardından restorasyonun büyük kısmı tamamlanarak ziyarete açılmıştı.

Kaynak: AA