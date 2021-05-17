Tarihi Mardin Kalesi'nin aydınlatması yenilendi

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatı doğrultusunda tarihi Mardin Kalesi'nin aydınlatması yenilendi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatı doğrultusunda tarihi Mardin Kalesi'nin aydınlatması yenilendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şehrin en önemli kültürel varlıkları arasında yer alan tarihi Mardin Kalesi'nin ihtişamının tüm yönleriyle her yerden görülebilmesi ve turizme katkı sağlanması amacıyla yürütülen aydınlatma yenileme çalışmaları tamamlandı.

Çalışmaların ardından şanlı bayrağın dalgalandığı tarihi yapının aydınlatması vatandaşlar tarafından büyük beğeni gördü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Mahmut Demirtaş, sahip olduğu kültürel mirasıyla önemli bir turizm şehri olan Mardin'in turizm potansiyelini artırmak için çeşitli projelerin yürütüldüğünü bildirdi.

Farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan kalenin yenilenen aydınlatması ile daha estetik bir görüntüye kavuştuğunu dile getiren Demirtaş, şunları kaydetti:

"Mardin farklı mimari ve kültürel dokusu ile önemli bir turizm şehri. Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak tüm paydaşlarımızla yerli ve yabancı turistlerin şehrimizde daha fazla vakit geçirmeleri amacıyla gerek kültürel mirasımızın mevcut durumunu iyileştiriyoruz gerekse de farklı projeler planlayarak turizm potansiyelini artırmak için çalışıyoruz. Mardin Kalesi şehrimizin en önemli kültürel varlıkları arasında yer alıyor. Kalenin ihtişamını ortaya çıkarmak için çeşitli sebeplerden dolayı aydınlatmalarda oluşan aksamaları giderdik. Kalemiz yapılan aydınlatma çalışmalarıyla artık her zaman ışıl ışıl olarak şehrimizin her noktasından görülebilecek. Kartal Yuva'mıza yeni gerdanlık pek yakıştı. Mardin Kalesi'nin ışıkları şehrimize hayırlı olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz