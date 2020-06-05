Tarihi Maraş Kalesi, 101 yıl sonra kılınan cuma namazı ile ziyarete açıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tarihi Maraş Kalesi, 101 yıl sonra kılınan cuma namazı ile ziyarete açıldı

Tarihi Maraş Kalesi, 101 yıl sonra kılınan cuma namazı ile ziyarete açıldıKAHRAMANMARAŞ'ta, restorasyonu tamamlanan 3 bin yıllık tarihi Maraş Kalesi, 101 yıl sonra kılınan cuma namazı ile ziyarete açıldı.

05.06.2020 17:41 | Son Güncelleme: 05.06.2020 17:48

Tarihi Maraş Kalesi, 101 yıl sonra kılınan cuma namazı ile ziyarete açıldı

KAHRAMANMARAŞ'ta, restorasyonu tamamlanan 3 bin yıllık tarihi Maraş Kalesi, 101 yıl sonra kılınan cuma namazı ile ziyarete açıldı. Tarihi kalede cuma namazı en son, şehri işgal eden Fransız askerlerinin 28 Kasım 1919'da kaleye diktikleri bayrağın halk tarafından indirilip, yerine Türk bayrağı dikilmesi ile kılınmıştı.

Geç Hitit döneminde yığma ve moloz taşlarla inşa edilen ve günümüze kadar gelen Maraş Kalesi, 2017'de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ziyarete kapatılıp, restorasyona alındı. 4 milyon 800 bin liraya mal olan ve 20 ay süren restorasyon çalışmaları kapsamında 520 metre uzunluğunda, 7 metre yüksekliğinde surların restorasyonu ve ışıklandırılması yapıldı.

Restorasyonunun tamamlanmasının ardından kale bakanlık tarafından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi. Belediye, kendi imkanlarıyla çevre düzenlemesini tamamladığı kaleyi 101 yıl sonra bugün kılınan cuma namazı ile ziyarete açtı.

Kalenin açılış törenine Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Habibe Öçal, Ahmet Özdemir, İmran Kılıç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Garnizon Komutanı Mehmet Emin Terzioğlu, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, daire amirleri ile vatandaşlar katıldı. Tören, Türk bayrağı göndere çekilirken İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

'KALEYİ 3 AYDA HİZMETE AÇTIK'

Kızılay Toplum Merkezi'nce davetlilere maske dağıtılıp, kaleye girenlerin ateşlerinin ölçülerek alındığı törende, Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra bir konuşma yapan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış 3 bin yıllık geçmişi olan kalenin, şehrin düşman işgalinden kurtuluşunda da önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Kalenin 2019'un Eylül ayında bakanlık tarafından kendilerine tahsis edildiğini, bir ay sonra da koruma kurulundan kendilerine izin çıktığını ifade eden Güngör, kaledeki bina nedeniyle kurul ile belediye arasında 2 ay ihtilaf yaşandığını söyledi. Güngör, "Daha sonra bina için izin verdiler biz de çalışmalarımıza başladık. Pandemi süreci olmasa kalemizi daha önceden açmış olacaktık, 3 ay da pandemi süreci girdi. Yani bizim projemizin onaylanmasıyla bugün arasında 8 ay var. 3 ay pandemi, 2 ay da kurulla süreci değerlendirip 5 ayı çıktığımızda biz bu kalemizi 3 aylık süre içerisinde hizmete açmış bulunuyoruz. Bugün, bizim için son derece önemli. 100 yıl sonra burada cuma namazı eda etmemiz bizim için son derece anlamlı" diye konuştu.

'KALEDE CUMA NAMAZI EN SON 28 KASIM 1919'DA KILINMIŞTI'

Milletvekili Habibe Öçal ile Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan'ın da bir konuşma yaptığı törende, davetlilere daha sonra kaleyi gezdi. Ardından da kalede cuma namazı kılındı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında namaz kılanlar aralarında sosyal mesafe bırakıp, maske taktı. Tarihi Maraş Kalesi'nde cuma namazı en son, şehri işgal eden Fransızların 28 Kasım 1919'da kaleye diktikleri Fransız bayrağının halk tarafından indirilip, yerine Türk bayrağı dikmesinin ardından kılınmıştı.

Tarihi Maraş Kalesi, 101 yıl sonra kılınan cuma namazı ile ziyarete açıldı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum Haber
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
İş adamı, iki kadının bıçaklı saldırısı sonucu öldü Haber
İş adamı, iki kadının bıçaklı saldırısı sonucu öldü
George Floyd protestolarına katılan eylemciler, polisi ateşe verdi Haber
George Floyd protestolarına katılan eylemciler, polisi ateşe verdi
22'lik genç, aşkına karşılık vermeyen 2 çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü Haber
22'lik genç, aşkına karşılık vermeyen 2 çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü
AK Parti 'Davutoğlu ve Babacan'ın partisi seçime giremeyecek' tartışmalarına noktayı koydu Haber
AK Parti "Davutoğlu ve Babacan'ın partisi seçime giremeyecek" tartışmalarına noktayı koydu
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı Haber
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak
İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etmesine 'Kim Milyoner Olmak İster?' repliğiyle tepki verdi
İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etmesine "Kim Milyoner Olmak İster?"...
Sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada kendini vurdu
Sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada kendini vurdu
Kanal İstanbul'un güzergahında yabancı şirketler 791 bin metrekare yer aldı
Kanal İstanbul'un güzergahında yabancı şirketler 791 bin metrekare yer aldı
Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı
Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı
Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamasının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı
Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamasının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından 'gayrimeşru çocuk' çıktı
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından "gayrimeşru çocuk" çıktı
Oyuncu Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın defterini kapattı: Benim için bitmiştir
Oyuncu Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın defterini kapattı: Benim için bitmiştir
İzmir'de denize döktüğümüz Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah 'savaş' tehdidi
İzmir'de denize döktüğümüz Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah "savaş" tehdidi
ABD'de bir evde silahla vurulmuş 7 kişinin cesedi bulundu
ABD'de bir evde silahla vurulmuş 7 kişinin cesedi bulundu
Zabıtaya kızıp aracını yakan esnaf az daha kızını öldürüyordu
Zabıtaya kızıp aracını yakan esnaf az daha kızını öldürüyordu
Koronavirüs salgını döneminde toplu etkinlikler yasaklanınca 'kaçak' düğünler arttı
Koronavirüs salgını döneminde toplu etkinlikler yasaklanınca "kaçak" düğünler arttı
Cuma namazında imam, hutbeyi kaydırağa çıkarak okudu
Cuma namazında imam, hutbeyi kaydırağa çıkarak okudu
İngiltere Premier Lig'de 3 haftalık fikstür belli oldu
İngiltere Premier Lig'de 3 haftalık fikstür belli oldu
Kasaptan 200 kilo et çalan hırsızlar, birbirlerini öperek kutladı
Kasaptan 200 kilo et çalan hırsızlar, birbirlerini öperek kutladı
Üç ton çöp çıkan evin sahibi: Pislik göreceli bir kavram
Üç ton çöp çıkan evin sahibi: Pislik göreceli bir kavram
Arda Turan, oğlu Hamza Arda'yla futbol oynadığı anları sosyal medyadan paylaştı
Arda Turan, oğlu Hamza Arda'yla futbol oynadığı anları sosyal medyadan paylaştı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, 'Maskeyi ne zaman bırakacağız?' sorusuna yanıt verdi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, "Maskeyi ne zaman bırakacağız?" sorusuna yanıt verdi
İngiltere Premier Lig'de 5 oyuncu değişikliği kuralı uygulanacak
İngiltere Premier Lig'de 5 oyuncu değişikliği kuralı uygulanacak
Yunanistan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı lisans başvurusunu AB'ye şikayet etti
Yunanistan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı lisans başvurusunu AB'ye şikayet etti
Erkek arkadaşından hamile kalan vicdansız anne doğurduğu bebeğini 3'üncü kattan aşağı attı
Erkek arkadaşından hamile kalan vicdansız anne doğurduğu bebeğini 3'üncü kattan aşağı attı
ABD'de polis, yağmacı olduğundan şüphe ettiği 22 yaşındaki genci öldürdü
ABD'de polis, yağmacı olduğundan şüphe ettiği 22 yaşındaki genci öldürdü
İçişleri Bakanlığı paylaştı! İşte polis ile bekçilerin yetki karşılaştırması
İçişleri Bakanlığı paylaştı! İşte polis ile bekçilerin yetki karşılaştırması
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Hasan Polatkan Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Musa Farisoğulları
Magazin Hadise Beren Saat İrem Derici Rafet El Roman
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Daha Fazla Kadın Ankara Operasyon Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Tarihi Maraş Kalesi, 101 yıl sonra kılınan cuma namazı ile ziyarete açıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.6.2020 17:52:44. #1.14#
title