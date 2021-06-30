Tarihi Malabadi Köprüsü'nün çevresindeki 30 bin metrekarelik alan düzenlenecek
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Tarihi Malabadi Köprüsü'nün çevresindeki 30 bin metrekarelik alan düzenlenecek

Tarihi Malabadi Köprüsü'nün çevresindeki 30 bin metrekarelik alan düzenlenecek
Anadolu Ajansı / Aziz Aslan - Haberler | Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, tarihi Malabadi Köprüsü'nün görkemini ortaya çıkarmak için 30 bin metrekarelik alanda çevre düzenlemesi yapacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, tarihi Malabadi Köprüsü'nün görkemini ortaya çıkarmak için 30 bin metrekarelik alanda çevre düzenlemesi yapacak.

Diyarbakır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu'nun talimatıyla, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Malabadi Köprüsü'nü açık hava müzesine dönüştürmek amacıyla proje hazırlandı.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığınca hazırlanan projede, Malabadi Köprüsü'ne dair farkındalık, aidiyetin arttırılması için her yaş ve kesimden ziyaretçinin alanı konforlu bir şekilde kullanması, keyifli zaman geçirmesi hedeflendi.

Toplam 30 bin metrekare alanın düzenleneceği projede, 18 bin 95 metrekare yeşil alan olarak değerlendirilecek.

Köprü çevresinde, meydan, kafeterya, mescit, seyir terasları, gezinti yolu, iskele, çocuk oyun alanı, tuvalet ve bebek bakım odaları yer alacak.

Düzenlenen alanının farklı noktalarına, köprünün tarihi hakkında bilgilendirme panoları yerleştirilecek.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, tarihi Malabadi Köprüsü'nün daha iyi görünmesini sağlamak için akan suyun iki yakasına yapay sahil oluşturacak.

Alanda gri tonlarda yapısal ve bitkisel peyzaj elemanlarına yer verilerek, köprünün görkemi ortaya çıkarılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aziz Aslan

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