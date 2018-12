Tarihi Mahalleye Soğuk İşlemedi - Düzce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaklaşık 200 yıllık çantı (kütük) evlerinin bulunduğu Yukarı Mahalle'de kadınlar tarafından kurulan Tarihi Mahalle Pazarı'nda bahardan kalma günler yaşanıyor.

Yöre kadınlarının 2013 yılında el birliği ve Akçakoca Belediyesinin desteğiyle tarihi dokuyu yaşatmak amacıyla yöresel ürünlerin satılması amacıyla kurulan pazarda, soğukların yaşanmasına rağmen yapılan satışlar kadınların yüzünü güldürüyor.

Yukarı Mahalle Muhtarı Mehmet Karabıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pazarın açık olduğu hafta sonunda yaşadıkları yoğunluktan memnun olduklarını söyledi.

Kış ayı olmasına rağmen pazardaki kalabalığın sürdüğünü belirten Karabıyık, şöyle konuştu:

"Yoğunluğu nedeniyle şu anda gördüğünüz gibi kalabalık. Turlarımız var, İstanbul ve Ankara'dan geliyorlar. Devamlı gelen giden oluyor, mahallemiz baharı aratmıyor. Müşterilerimiz alışveriş yapıyorlar, tezgahlar da güzel ve herkes memnun."

Gelen misafirlerin memnun ayrıldığını ifade eden Karabıyık, "Gördüğünüz gibi günden güne pazarı büyütüyoruz. Yer yer stantlar açtık, gayet güzel oldu. Yerli halk her hafta geliyor, dışarıdan da önemli bir kesim ağırlıyoruz. Çünkü burada mancarlı pide, laz böreği ve yöreye has melengücceği tatlısını yiyorlar, her gelen memnun ayrılıyor buradan." diye konuştu.

Pazar yerinde işletmesi bulunan Sündüz Badanoz da kadınların gücü ile açılan pazarın her geçen gün daha da geliştiğini ve büyüdüğünü belirtti.

Satışların gayet güzel olduğunu ifade eden Badanoz, "Yaza göre yoğunluk bir miktar düşüyor ama yoğunluk devam ediyor. Dışarıdan gelen turlar ile hareketlilik devam ediyor." dedi.

Kaynak: AA