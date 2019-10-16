Tarihi mahalleye proje desteği geldi

16.10.2019 12:21

Akçakoca Tarihi Mahllle derneğinin projesine bakanlıntan destek geldi.



Akçakoca'da bulunan ve turistlerin uğrak noktası olan Tarihi Mahalle Derneği'nin İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum Genel Müdürlüğü'ne hazırlayıp sunduğu "Üretiyorum, Tanıtıyorum, Koruyorum, Kazanıyorum; o halde çalışıyorum" isimli projeye ilgili olumlu cevap geldi. Proje kapsamında Tarihi Mahalle Derneği'ne 40 bin 110 TL fon desteği verilecek. Tarihi Mahalle Derneği yöneticileri bu proje bütçesi ile sokak düzenleme, güzelleme çalışmaları ve tanıtım faaliyetlerinde bulunacak. Tarihi Mahalle Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gülten Özdeş tarafından yapılan açıklamada, Tarihi Mahalle Pazarı ve çevresi çalışan ve gönüllülerinin merkezinde yar aldığı söz konusu projenin paydaşlarının ise Kaymakamlık, Belediye, Akçakoca Ticaret odası ve Akçakoca Esnaf Sanatkarlar Odası olduğu belirtildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA