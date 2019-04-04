Tarihi Mahalleye Kadın Muhtar

Kilis'in en eski tarihi mahallelerinden olan Büyükkütah Mahallesi Muhtarlığına büyük farkla Şengül Sabuncuoğlu seçildi.

30 yıl kamuda çalıştıktan sonra emekli olan Şengül Sabuncuoğlu, Makaslı Sokağı ile ün yapan Büyükkütah Mahallesi'ne açık ara farkla muhtar seçildi. Henüz mazbatasını almamasına rağmen muhtarlık ofisi oluşturan Büyükkütah Mahallesi Muhtarı Şengül Sabuncuoğlu, mahallelinin sevgisini kazanmış durumda, Sabuncuoğlu, muhtarlık seçimlerine daha önce de girdiğini ve az bir farkla kaybettiğini ifade ederek, "Bu dönem tekrar muhtarlığa aday oldum. Geçen seçimden beri çalışmalarıma devam ettim. 5 yıldır da aynı düşüncelerle devam ederek mahallemdeki insanların ihtiyaçlarını, sağlık problemlerini, çocuklarının eğitim problemlerini, mahallemizin temizlik bakım ihtiyaçlarını ve mahallemizin görsel olarak 25 30 yıldır aynı olması beni rahatsız ve huzursuz eden olaylardan bir tanesidir. Şehir merkezinin en yakın sokaklarından bir tanesi olan Makaslı Sokak'ın hiçbir görsel görünümü yok. Bu durum bizleri rahatsız ediyor. Esnaf arkadaşlarımızın işleri çok durgun olduğu için bizler de belediyemiz de elimizden geldiğince bütün çevre sakinleri de el ele verip çalışacağız. Mahalle sakinlerimizin ihtiyaçlarını karşılayacağız. Cumhuriyet Caddesi'nin en görsel cadde olmasına rağmen bu caddeye açılan Makaslı Sokak'ın hiçbir görselliği olmaması beni seçmen olarak huzursuz ediyordu. Belediyemiz, mahalle sakinlerimiz ile el ele hep beraber çok güzel bir Makas Sokak ve Cumhuriyet Caddesi Esenlik çıkmazı Günaydın çıkmazı olarak diğer mahallelerimizde sokaklarımızda aynı şekilde güzelleştirmek için elimden gelen çabanın hepsini yapmak istiyorum" dedi.

30 yıldır kamuda görev yaptığını ifade eden Sabuncuoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"8 yıldır esnaflık yaptım, iki çocuk annesiyim bir torunum var, torunumun da destekleriyle eşimin desteğiyle en büyük sevdam olan torunumun desteğiyle şu anda dimdik ayaktayım. Ben elimden geldiğince her türlü fedakarlığı yaparak memleketime hizmet etmeye çalışacağım. Mahalle sakinlerimizin arzu ettiklerini, ihtiyaçlarının neler olduğunu biliyorum. Sokaklar için çöp bidonları koyduracağız. Mahallenin duvarlarının her birinin bir renk olması bizi rahatsız ediyor. Elimizden geldiğince görsel olarak çok güzel bir mahalle yapacağız." - KİLİS

Kaynak: İHA