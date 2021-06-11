Tarihi mahalleye altın dokunuş

Ordu'nun Altınordu Belediyesi, şehrin en yoğun yaşam alanlarından olan tarihi Zaferimilli Mahallesi'nde kapsamlı bir çalışma başlattı.

Ordu'nun Altınordu Belediyesi, şehrin en yoğun yaşam alanlarından olan tarihi Zaferimilli Mahallesi'nde kapsamlı bir çalışma başlattı.

Belediye ekipleri, tarihiyle, dokusuyla, siluetiyle, mekanın ruhuyla uyumlu estetik dokunuşlarla Zaferimilli Mahallesi'nde başlattığı yenileme çalışmalarına devam ediyor. Altınordu'nun en yoğun yaşam alanlarından ve tarihi mahallelerinden biri olan Zaferimilli Mahallesi'nin yıllardır kazma vurulmayan sokakları ilk defa altyapı ile tanışırken, sağlıklı altyapıya kavuşan sokak ve caddeler üstyapı çalışmalarıyla da modern ve estetik bir görünüm kazanıyor. Bu kapsamda, mahallenin farklı noktalarında çalışmalar başlatıldı.

Yıllardır yağmur suyu hattı bulunmayan sokaklarda başlayan altyapı çalışmalarında devam eden temel kazı dolgu işlerinin ardından 290 metre yağmur suyu hattı, 30 metre tülani ızgara yapımı gerçekleştirilecek. Zaferimilli Mahallesi Polat sokak ve Dr. İsmail Engin caddesinde altyapı çalışmalarının ardından başlayacak üstyapı çalışmalarıyla yollar ve kaldırımlar da tamamen yenilenecek. Estetik görünümü ile ön plana çıkan begonit taşı ile döşenecek bin 500 metrekare alan, sağlıklı altyapısı, modern ve estetik üstyapısı ile vatandaşların hizmetine sunulacak.

Mahalledeki çalışmaları yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi alan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, 92 mahallenin tamamında çalışmaları sürdürdüklerini söyledi. Başkan Tören, "Tarihi çevreler geçmişle günümüz arasında bağ kurması açısından önem taşır. Zaferimilli Mahalle'si de tarihi mahallerimizden biridir. Yıllardır altyapısı bulunmayan mahallemizde tarihi dokuya şehrin siluetine ve kent kimliğine uygun çalışmalarımızla mahallemizi sağlıklı altyapı ve modern bir üstyapıya kavuşturuyoruz. Bundan önce Uğurveren sokakta örnek bir çalışma gerçekleştirdik. Şimdi aynı çalışmaları Zaferimilli Mahallemizin Polat sokak ve Dr. İsmail Engin caddesinde gerçekleştiriyoruz. Yaşanabilir, kimlikli modern ve marka şehir için çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin konforu rahatı ve mutluluğu için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Yapılan çalışmaları değerlendiren Zaferimilli Mahallesi Muhtarı Buğra Gök ise yapılan çalışmalar ile yılların sorunlarından kurtulduklarını belirterek, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'e teşekkür etti. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı