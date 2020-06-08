Tarihi mağaranın duvarları yazı tahtasına döndü
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Tarihi mağaranın duvarları yazı tahtasına döndü

ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde bulunan birinci derece sit alanı kabul edilen içerisindeki tünel, geçit ve galeriler ile görenleri kendisine hayran bırakan Bazda Mağaraları'nın turizme kazandırılması beklenirken, duvarlarının bilinçsiz kişiler tarafından yazı tahtasına dönüştürülmesi tepki çekiyor.

Tarihi mağaranın duvarları yazı tahtasına döndü
08.06.2020 09:18 | Son Güncelleme: 08.06.2020 09:21

ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde bulunan birinci derece sit alanı kabul edilen içerisindeki tünel, geçit ve galeriler ile görenleri kendisine hayran bırakan Bazda Mağaraları'nın turizme kazandırılması beklenirken, duvarlarının bilinçsiz kişiler tarafından yazı tahtasına dönüştürülmesi tepki çekiyor.

Kümbet evleri, ilk İslam üniversitesinin kalıntıları, Emeviler döneminden kalan Ulu Cami ve tarihi kalesi ile yerli ve yabancı turistlerin seyahat rotasında yer alan Şanlıurfa'nın Harran ilçesine 20 kilometre mesafedeki Bazda Mağaraları da keşfedilmeyi bekliyor. 2010 yılında birinci derece arkeolojik sit alanı olarak tescillenen mağara, 2 bin yıllık geçmişi ile görenleri kendisine hayran bırakıyor. Roma döneminde yapıldığı tahmin edilen ve yıllarca taş ocağı olarak kullanılan, duvarlarındaki yazılı kitabelerden 13'üncü yüzyılda da işletildiği ortaya çıkan Bazda Mağaraları, yüzyıllar boyu kesilen taşların çıkarılmasının ardından çok sayıda tünel, meydan, geçit ve galeri oluşmasıyla yeraltı şehrini andıran bir görünüme kavuştu.

İÇİNDEN ÇIKARILAN TAŞLARLA TARİHİ YAPILAR İNŞA EDİLDİArkeologlar, gizemli yapısı ile görenlerin ilgisini çeken mağaranın, geçmişte yaz aylarında sıcaktan korunmak için de kullanıldığını ifade etti. Roma döneminde aktif hale getirilen taş ocağının içindeki taşların kesilerek çıkarılması ile doğal mağaraya dönüştüğünü anlatan arkeologlar, "Harran'ın dışındaki bölgede yolun iki tarafında bulunan mağaralardaki nahit taşları, 10-15 metre yüksekliğinde ve bazı noktaların iki katlı şekilde bloklar halinde çıkarılmış. Taşların buradan kesilerek çıkarılışı sırasında dikkatli davranılarak, mağaranın çökmesi de engellenmiş. Bu mağaradan çıkarılan taşların, Harran ilçe merkezindeki tarihi sur ve kalenin yanı sıra bölgedeki tarihi mekanlar ile Şuayip Antik Kenti ile Han El Barur Kervansarayında da kullanıldığı biliniyor" dedi.DUVARLAR YAZI TAHTASINA DÖNÜŞTÜ

İçindeki tünel, geçit, galeriler ile görenleri şaşırtan ve gizemli tarihi ile de heyecanlandıran Bazda Mağaralarının duvarları ise bilinçsiz kişiler tarafından yazı tahtasına dönüştürüldü. Kimilerinin ismini yazdığı, kimilerinin sevdiklerinin ismini kazıdığı duvarların birçok noktasına da çeşitli şekiller çizilmiş olması, görenlerin tepkisini çekiyor. Bölge halkı, Bazda Mağaralarının turizme kazandırılmasına yönelik yürütülen çalışmaların hızlandırılmasını isterken, duvarlarına zarar verilmesinin önlenmesi için de yetkililerin duyarlılığını bekliyor.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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