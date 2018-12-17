Tarihi Mağaralara Sprey Boyalı Aşk İlanı

KARADENİZ Bölgesi'nin ve insanlık tarihinin en eski yerleşim yeri olarak bilinen ve geçmişi Milattan Önce (M.Ö.) 60 binli yıllara kadar dayanan Samsun'daki Arkeolojik sit alanı Tekkeköy Mağaraları harabeye döndü. Madde ve alkol bağımlılarının mekanı haline dönen mağaraların duvarları da sprey boya ile yazılan aşk ilanları ile kirletildi.

Samsun'a 14 kilometre mesafedeki Tekkeköy ilçesinde Fındıcak ve Çınarlı dereleri boyunca yükselen kaya kitlelerinde büyüklü küçüklü oyuk şekillerde yer alan ve insanlık tarihinin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Tekkeköy Mağaraları arkeolojik sit alanı olarak kabul ediliyor. Geçmişi Eski Taş Çağı'na kadar uzanan Tekkeköy Mağaraları ise madde ve alkol bağımlılarının mekanı haline döndü. Duvarları sprey boya ile yazılan aşk ilanlarıyla dolan mağaraları her yıl binlerce yerli-yabancı turist ziyaret ediyor. Bölgenin içler acısı hali ise vatandaşların tepkisini çekiyor.

'TARİHE SAYGISIZLIK'

Tekkeköy Mağaraları'nın kötü halde olduğunu belirten Şahin Binici, "İnsanlık tarihinin en eski yerleşim yerlerinden olan Tekkeköy Mağaraları'nı ziyaret etmek ve görmek istedim. Geldiğimde içler açısı bir görüntü ile karşılaştım. Tarihe tanıklık etmiş, binlerce sene bozulmadan günümüze ulaşmış tarihi yerlerin üzerlerine, 'Seni seviyorum' şeklinde yazılar yazılarak ilan-ı aşk edilmiş. Biz bunu çok doğru bulmadık. Tarihe saygısızlık olarak değerlendiriyoruz. Yetkililerin bu işe çözüm bulmasını bekliyoruz" dedi.

Mağarayı ziyaret edenlerde "Milyonlarca yıldır yaşayan bir tarihi böyle kirletmenin doğru olmadığını belirterek "Sözlü olarak da 'Seni seviyorum' diyerek duygularını ifade edebilirler. Sevgiyi tarihi bir duvara yazmak doğru değil. Bu yazılarla tarihi bir duvar kirletilmiş" ifadelerini kullandı.

TEKKEKÖY MAĞARALARI ARKEOLOJİK VADİSİ

Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi Karadeniz Bölgesi'nin en eski yerleşim yeri olarak biliniyor. Fındıcak ve Çınarlı Dereleri'nin suladığı vadi boyunca yükselen kaya kitlelerinde Tekkeköy Mağaraları adı verilen büyüklü küçüklü oyuk ve mağaralar MÖ. 15.000 ile MÖ. 60.000 yıllarına ait. Paleolitik Çağ'da yaşayan Tekkeköy mağara sakinleri, madeni tanımamışsa da tüm aletleri taş, ağaç ve kemikten yapmış, avcılık ve toplayıcılıkla uğraşmış, taşı yontarak yaptıkları el baltaları, mızrak uçları, kesiciler, kazıyıcılar gibi çeşitli aletleri kullanmışlar. 1977 yılında sit alanı ilan edilen ve 2013'te ziyaretçilere açılan Tekkeköy Mağaraları'nın yalnızca 96.000 metrekarelik bir kısmı gezilebiliyor. 360 bin metrekarelik bir alana yayılan vadide çalışmalar halen devam ediyor.

- Samsun

Kaynak: DHA