30.10.2019 16:10

Elazığ'da heyelan riski nedeniyle kullanıma kapatılan tarihi Maden Köprüsü çöktü.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) hazırlanan "Maden İlçesi Camiikebir Mahallesi'ndeki Aktif ve Olası Heyelan Alanlarının Jeolojik-Jeoteknik Değerlendirme Raporu"na istinaden heyelan riski bulunan afete maruz alanlardaki 278 konut ve 232 iş yeri için alınan karar doğrultusunda tahliye çalışmaları sürüyor.

Kaymakamlık binası başta olmak üzere bölgede bulunan resmi binaların da boşaltıldığı Maden ilçesinde Camiikebir Mahallesi'nde bulunan, 2. Abdulhamid döneminde yaptırıldığı belirtilen tarihi köprü, oluşan deformasyon nedeniyle yıkılma riskine karşı bir süre önce kullanıma kapatıldı.

Tarihi İpekyolu'nun geçiş güzergahında bulunan, kesme taştan yapılan tarihi köprünün yıkılma riski nedeniyle Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından hazırlanan raporda, bölgede faaliyet gösteren maden işletmesinin, köprü şevinin üst kotlarında oluşturduğu malzeme stok alanına fazla malzeme yüklemesi nedeniyle doğal olmayan heyelan oluşturduğu, bu durumun tarihi köprüde ciddi yıkılma tehlikesine yol açtığı değerlendirmesinde bulunuldu.

İlgili kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli tedbirlerin bir an önce alınması gerektiği ifade edilen raporda, Karayolları Genel Müdürlüğü Sanat Yapıları Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan tarihi Maden Köprüsü'nün restorasyon projesine de devam eden heyelan riski nedeniyle başlanılamadığı kaydedildi.



Doğal olmayan heyelan riski altında bulunan tarihi köprü son dönemde yağışların da etkisiyle yıkıldı.

Köprünün kullanıma kapalı olması nedeniyle can kaybı ve yaralanma olmadı.

Kaynak: AA