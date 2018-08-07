Tarihi Lokomotif Antalya'da

Antalya'nın Kepez Belediyesi tarafından Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'ndan alınan (TCDD) ve bakım-onarım işleri Uşak'ta yapılan 20'nci yüzyılın ilk buharlı lokomotifi, Dokuma Park'ta sergilenmek üzere Antalya'ya getirildi.

Demiryolu olmayan Antalya'ya zabıta eskortları eşliğinde özel bir tırda getirilen buharlı lokomotifin getirilişi ilgiyle izlendi. Lokomotif, Dokuma Park'ta gelecek günlerde sergilenmeye başlayacak.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, buharlı lokomotifin Almanlar tarafından sınırlı sayıda üretildiğini söyledi.

Bu lokomotif, Sultan 2. Abdülhamit döneminde satın alınmaya başlayan trenlerin bir örneği. TCDD'nin hurdalıklarından gün yüzüne çıkartarak, restoresini yapıp, Uşak'tan da Antalya'ya getirdiklerini aktaran Tütüncü, şunları kaydetti:

"Bu tarihi lokomotif vagonumuzun ön tarafını tamamlayan önemli bir obje oldu. Bütün bunlarla Türkiye'nin demiryolu macerasını, onun üzerindeki derin hatıraları ve tarihi anlatmaya çalışıyoruz. Bu bizim için çok önemli. Demir yolları sanayi ve teknoloji tarihi açısından da önemi çok büyük. Anayurdu dört bir baştan demir ağlarla ördüğümüz hatıraları anlatmış olacağız. Sultan Abdülhamit Han'ın büyük bir vizyonla Türkiye'ye kazandırdığı demir ağlarını, Cumhuriyet tarihiyle özellikle Adnan Menderes'in geliştirdiğini, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın döneminde de seviye atlayarak, bambaşka bir atmosfere kavuştuğunu ifade etmeliyim. Bu kronolojiyi de burada bu tren üzerinden anlatmış olacağız. Antalya'yı da yakın tarihteki demiryolu yapılacağı ana hazırlamış olacağız."