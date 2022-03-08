Tarihi Latin Katedrali, Rus Saldırısından Korunuyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tarihi Latin Katedrali, Rus Saldırısından Korunuyor

İhlas Haber Ajansı, Volkan Kayalar - Güncel
 - Güncelleme:

- Tarihi Latin Katedrali, Rus saldırısından korunuyor Ukrayna'nın Lviv kentinde bulunan ve 14. Yüzyıldan kalma olan Latin Katedralinin camları, Rusya saldırısına karşı çelik plakalarla kapatıldı.

- Tarihi Latin Katedrali, Rus saldırısından korunuyor

LVİV - Ukrayna'nın Lviv kentinde bulunan ve 14. Yüzyıldan kalma olan Latin Katedralinin camları, Rusya saldırısına karşı çelik plakalarla kapatıldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 13'ncü günde de devam ederken, Lviv kentinde bulunan şehrin en önemli tarihi ve dini yapılarından biri olan Latin Katedralini, Rus saldırısına karşı koruyabilmek için önlemler alınıyor. Katedralin camları, yetkililer tarafından kalın çelik plakalarla kapatılırken, katedral içerisinde bulunan önemli heykeller de sığınıklara indirildi. Katedralin dışında bulunan heykeller ise branda ve süngerlerle kaplandı.

Tarihi Latin Katedrali, Rus Saldırısından Korunuyor

Tarihi Latin Katedrali, Rus Saldırısından Korunuyor

Tarihi Latin Katedrali, Rus Saldırısından Korunuyor

İhlas Haber Ajansı / Volkan Kayalar - Güncel

Ukrayna, Rusya, Rus, Politika, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title