Çobanlar Fark Etti! Öldürdükleri Genç Kızı Kuyuya Gömüp Üzerini Taşla Kapatmışlar

Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Tulgalı köyü yakınındaki eski bir kuyuda kadın cesedi bulundu. Cesedin İkizdere köyü Otluk mezrasında ikamet eden 20 yaşında bir kıza ait olduğu belirlendi. Genç kızın annesi, babası, amcası, eniştesi ve ablaları gözaltına alındı. Genç kızın öldürüldükten sonra 1 metre derinliğinde olan eski tarihi kuyuya atıldığı ve üzerinin taşla kapatıldığı tespit edildi.

ÇOBANLAR KUYUDAN GELEN AĞIR KOKUYU FARK ETTİ

Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Tulgalı köyü yakınlarında eski bir kuyunun çevresinden ağır kokular gelmesi üzerine çobanlar taşla dolu kuyuyu açtı. Taşların kaldırılmasının ardından cesetle karşılaşan çobanlar muhtara haber verdi.

CESEDİN 20 YAŞINDAKİ BİR KIZA AİT OLDUĞU BELİRLENDİ

Muhtar ise Yayvantepe Jandarma Karakol Komutanlığı'nı aradı. Olay yerine ulaşan jandarma ve kurtarma ekipleri tamamen açtıkları kuyudan çürümüş kadın cesedi çıkardı. Cesedin yaklaşık 2 aylık ve 20 yaşındaki Gülpınar Kızılkaya'ya ait olduğu belirlendi.

KIZ ÖLDÜRÜLDÜKTEN SONRA KUYUYA ATILIP ÜZERİ TAŞLA KAPATILMIŞ

Genç kızın öldürüldükten sonra 1 metre derinliğinde olan kuyuya atıldığı ve üzerinin taşla kapatıldığı tespit edildi. Kızılkaya'nın ailesinin İkizdere köyü Otluk mezrasında ikamet ettiği ve göçer oldukları öğrenildi. Genç kızın cesedi, eniştesi tarafından teşhis edildi.

KAYBOLDUĞUNU YALANLAYAN AİLESİ GÖZALTINA ALINDI

Gülpınar Kızılkaya'nın kayıp olduğunun 1-2 ay önce çevre köylerde konuşulduğu, ailenin ise öyle bir şeyin olmadığını söylediği öne sürüldü. Genç kızın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, Gülpınar Kızılkaya'nın annesi, babası, amcası, eniştesi ve ablalarının gözaltına alındığı bildirildi.

(Kaynak: Habertürk)