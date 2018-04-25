Çobanlar Fark Etti! Öldürdükleri Genç Kızı Kuyuya Gömüp Üzerini Taşla Kapatmışlar
Mardin Midyat'ta tarihi kuyunun içinden 20 yaşında bir gen kızın cesedi çıktı. Çevredekiler kızın 2 ay önce kaybolduğunu söyleyince jandarma durumu yalanlayan kızın ailesini gözaltına aldı.
Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Tulgalı köyü yakınındaki eski bir kuyuda kadın cesedi bulundu. Cesedin İkizdere köyü Otluk mezrasında ikamet eden 20 yaşında bir kıza ait olduğu belirlendi. Genç kızın annesi, babası, amcası, eniştesi ve ablaları gözaltına alındı. Genç kızın öldürüldükten sonra 1 metre derinliğinde olan eski tarihi kuyuya atıldığı ve üzerinin taşla kapatıldığı tespit edildi.
ÇOBANLAR KUYUDAN GELEN AĞIR KOKUYU FARK ETTİ
Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Tulgalı köyü yakınlarında eski bir kuyunun çevresinden ağır kokular gelmesi üzerine çobanlar taşla dolu kuyuyu açtı. Taşların kaldırılmasının ardından cesetle karşılaşan çobanlar muhtara haber verdi.
CESEDİN 20 YAŞINDAKİ BİR KIZA AİT OLDUĞU BELİRLENDİ
Muhtar ise Yayvantepe Jandarma Karakol Komutanlığı'nı aradı. Olay yerine ulaşan jandarma ve kurtarma ekipleri tamamen açtıkları kuyudan çürümüş kadın cesedi çıkardı. Cesedin yaklaşık 2 aylık ve 20 yaşındaki Gülpınar Kızılkaya'ya ait olduğu belirlendi.
KIZ ÖLDÜRÜLDÜKTEN SONRA KUYUYA ATILIP ÜZERİ TAŞLA KAPATILMIŞ
Genç kızın öldürüldükten sonra 1 metre derinliğinde olan kuyuya atıldığı ve üzerinin taşla kapatıldığı tespit edildi. Kızılkaya'nın ailesinin İkizdere köyü Otluk mezrasında ikamet ettiği ve göçer oldukları öğrenildi. Genç kızın cesedi, eniştesi tarafından teşhis edildi.
KAYBOLDUĞUNU YALANLAYAN AİLESİ GÖZALTINA ALINDI
Gülpınar Kızılkaya'nın kayıp olduğunun 1-2 ay önce çevre köylerde konuşulduğu, ailenin ise öyle bir şeyin olmadığını söylediği öne sürüldü. Genç kızın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, Gülpınar Kızılkaya'nın annesi, babası, amcası, eniştesi ve ablalarının gözaltına alındığı bildirildi.
(Kaynak: Habertürk)
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GERİCİ , İLKEL NEANDERTAL AİLESİNİN İŞİDİR, TELEFONDA ARKADAŞIYLA KONUŞURKEN YAKALANDIĞI İÇİN KATLETMİŞLERDİR.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Daha çok fakirleşmek ıcın oylar akpyeeeCevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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yazık gencecik kızCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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NAMUSUNUZ ŞİMDİ TEMİZLENDİ Mİ?CEVAP; SİZDE CEHENNEM ÇUKURLARINDA EBEDİ KALACAKSINIZ. CAN ALMAK BİRTEK ALLAHA MAHSUSTUR.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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bu gelenek,bu gibilerin soyu kurutulmadıkça bitmezCevap Yaz 3 Yayından Kaldır