Tarihi Kur'an-ı Kerim'i 10 bin liraya satmak isterken yakalandı
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Tarihi Kur'an-ı Kerim'i 10 bin liraya satmak isterken yakalandı

13.11.2020 11:46 | Son Güncelleme: 13.11.2020 11:50
Tarihi Kur'an-ı Kerim'i 10 bin liraya satmak isterken yakalandı

KÜTAHYA'da tarihi eser niteliği taşıyan küçük boy Kur'an-ı Kerim'i 10 bin liraya satmak isteyen A.K. alıcı kılığına giren polis tarafından yakalandı.

KÜTAHYA'da tarihi eser niteliği taşıyan küçük boy Kur'an-ı Kerim'i 10 bin liraya satmak isteyen A.K. alıcı kılığına giren polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan A.K.'nin evinde de biri küçük boy diğeri rulo halindeki deriye yazılmış 2 kitap daha ele geçirildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, A.K. isimli şüphelinin tarihi eser niteliğindeki küçük boy Kur'an-ı Kerim'i 10 bin liraya satmak için alıcı aradığını tespit etti. Alıcı kılığına giren polisler A.K. ile irtibat kurdu. Verilen randevu yerine gelen şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

A.K.'nin yanında getirdiği Kur'an-ı Kerim'e el koyulurken, şüphelinin evinde yapılan aramalarda da biri küçük boy, diğeri rulo şeklindeki deriye yazılmış 2 kitap daha ele geçirildi.Şüpheli A.K., sağlık kontrolünün ardından Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Tarihi Kur'an-ı Kerim'i 10 bin liraya satmak isterken yakalandı
Tarihi Kur'an-ı Kerim'i 10 bin liraya satmak isterken yakalandı
Tarihi Kur'an-ı Kerim'i 10 bin liraya satmak isterken yakalandı
Tarihi Kur'an-ı Kerim'i 10 bin liraya satmak isterken yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan KILIÇ

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