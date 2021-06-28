Tarihi Küpeler Camiinde İnceleme
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Tarihi Küpeler Camiinde İnceleme

Tarihi Küpeler Camiinde İnceleme
Habermetre - Haberler | Toplum

Tarihi Küpeler camiinde incelemeDemirci Kaymakamı Adem Kaya, ilçemize bağlı Küpeler Mahallesi'ndeki tarihi Küpeler Camisinde yapılan restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Tarihi Küpeler camiinde incelemeDemirci Kaymakamı Adem Kaya, ilçemize bağlı Küpeler Mahallesi'ndeki tarihi Küpeler Camisinde yapılan restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Caminin Saruhanoğulları Beylerinden Hızır Şah döneminde 1377-78 yıllarında inşa edildiği biliniyor.

Kaynak: Habermetre

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