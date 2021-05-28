Tarihi kültür varlıklarına yardım başvuruları başladı
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Tarihi kültür varlıklarına yardım başvuruları başladı

Tarihi kültür varlıklarına yardım başvuruları başladı
Bültenler - Haberler | Güncel

Kültür ve Turizm Bakanlığının özel kişilerin mülkiyetinde bulunan korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının korunması, bakım ve onarımı için 2022 yılı ayni, nakdi ve teknik yardım başvuruları başladı.

27.05.2015 tarih ve 29368 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, "Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik" kapsamında Bakanlığımız bütçesinden özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının korunması, bakım ve onarımı için ayni, nakdi ve teknik yardım sağlanıyor. Yardım başvuruları için istenen belgeler ve başvuru şartlarına ilişkin bilgiler Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün internet sitesinden de ilan edildi.

2022 yılında yardımdan yararlanmak isteyen taşınmaz sahiplerinin proje yardımları için en geç 15.10.2021, proje uygulama yardımları için ise en geç 31.12.2021 tarihine kadar istenen belgelerle birlikte İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvurmaları gerekiyor.

Kaynak: Bültenler

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