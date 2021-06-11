Tarihi Kula Çarşısı'nda restorasyon çalışmaları devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tarihi Kula Çarşısı'nda restorasyon çalışmaları devam ediyor

Tarihi Kula Çarşısı'nda restorasyon çalışmaları devam ediyor
Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak - Haberler | Güncel

Manisa'nın Kula ilçesindeki Tarihi Kula Çarşısı'nda mart ayında başlayan restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Manisa'nın Kula ilçesindeki Tarihi Kula Çarşısı'nda mart ayında başlayan restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztopuzlu, Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya ile restorasyon çalışmalarını inceledi.

Belediye Başkanı Tosun, yaptığı açıklamada, 2016'da başlanan projelendirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından 96 dükkan ve iş yerinin restorasyon çalışmalarına başlandığını hatırlattı.

Bu güne kadar tarihi evlerin restorasyon çalışmalarının yanı sıra turistlerin alışveriş yaptığı tarihi çarşıda da çalışmaların devam ettiğini belirten Tosun, şunları kaydetti:

"İşler yolunda gidiyor. Esnafımız yapılan çalışmalardan memnun. Restorasyon çalışmaları sonrasında da altyapı çalışmaları başlayarak, tarihi çarşımız o eski ihtişamlı günlerini yeniden kazanacak. Bu çalışmalarda emeği geçen başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve Manisa Valimiz Yaşar Karadeniz'e teşekkür ediyorum."

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya ise "Kula'da restorasyon projeleri tamamlanan evlerimiz ve Tabduk Emre ile Yunus Emre türbelerinin restorasyonlarını tamamladık. Esnafımızı mağdur etmeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. En kısa zamanda Yunus Emre Caddesi'ndeki çalışmalarımızı tamamlayarak hizmete sunmuş olacağız." dedi.

Yunus Emre Caddesi'ndeki restorasyon çalışmaları 2022'nin başında tamamlanması planlanıyor.

Tarihi Kula Çarşısı'nda restorasyon çalışmaları devam ediyor
Tarihi Kula Çarşısı'nda restorasyon çalışmaları devam ediyor
Tarihi Kula Çarşısı'nda restorasyon çalışmaları devam ediyor
Tarihi Kula Çarşısı'nda restorasyon çalışmaları devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Meral Akşener Mustafa Şentop Memduh Büyükkılıç Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tan Taşçı Fahriye Evcen Serenay Sarıkaya Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Diego Ali Koç Şenol Güneş Merih Demiral Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tarihi Kula Çarşısı'nda restorasyon çalışmaları devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.06.2021 10:01:27. #1.13#

title