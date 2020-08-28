Tarihi köprüyle ilgili kararı kurul verdi
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Tarihi köprüyle ilgili kararı kurul verdi

Tarihi köprüyle ilgili kararı kurul verdi Sivas'ta restorasyona alınan tarihi Kız köprüsünde, yüklenici firmanın köprünün üzerine iş makinesi çıkartması sonucu duran restorasyon çalışmaları yeniden başladı Sivas'ta restorasyona alınan tarihi Kız köprüsünde, yüklenici firmanın köprünün üzerine...

28.08.2020 17:09 | Son Güncelleme: 28.08.2020 17:15

Tarihi köprüyle ilgili kararı kurul verdi

Sivas'ta restorasyona alınan tarihi Kız köprüsünde, yüklenici firmanın köprünün üzerine iş makinesi çıkartması sonucu duran restorasyon çalışmaları yeniden başladı

SİVAS - Sivas'ta restorasyona alınan tarihi Kız köprüsünde, yüklenici firmanın köprünün üzerine iş makinesi çıkartması sonucu duran restorasyon çalışmaları yeniden başladı.

Sivas'ın Divriği ilçesinde bulunan restorasyondaki tarihi Kız köprünün üzerinde iş makinasının yer aldığı fotoğrafların sosyal medyada paylaşılması tepkilere neden olmuştu.Sivas Valisi Salih Ayhan paylaşımların ardından çalışmayı durdurup konuyla ilgili inceleme başlatmıştı. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu bugün konuyla ilgili toplandı. Toplantıda alınan karar gereği yüklenici firmaya 'uyarı' cezası verilmesi ve restorasyonun devam etmesi kararlaştırıldı. Karar gereği tarihi köprüde duran restorasyon çalışmalarına yeniden başlanıldı.

Tarihi köprüyle ilgili kararı kurul verdi

Kaynak: İHA

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