Tarihî köprüden atladı, ağır yaralandı

Bursa'da tarihi Setbaşı köprüsüne çıkan bir kişi, kendini 15 metreden aşağı attı.

Bursa'da tarihi Setbaşı köprüsüne çıkan bir kişi, kendini 15 metreden aşağı attı. Vücudunda kırıklar bulunan adam hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Setbaşı köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Kepsut ilçesinde yaşan 37 yaşındaki Hüseyin A, henüz belirlenemeyen bir sebeple köprünün demirlerine çıktı. Vatandaşların gözü önünde aşağı sarkan genç adam, kendisini 15 metre yükseklikten aşağı saldı. Toprak zemine düşen adamın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar meydana gelirken, yaralı adam ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı